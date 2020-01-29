Коронавирус в Китае. Депутат предлагает вывозить наших студентов из Уханя

Граждан Кыргызстана из китайского города Ухань надо вывозить. С предложением к правительству сегодня на заседании Жогорку Кенеша обратился депутат Бакыт Торобаев.
Он связался со студентами из КР в Ухане. По его словам, студенты просят помощи, чтобы покинуть город и вернуться домой, если сроки карантина будут продлены.
Бакыт Торобаев также просит МИД нашей страны помочь кыргызстанцам, выезжающим из Китая через Россию и Казахстан.
«Сотрудники посольств и консульств должны их встретить в аэропорту и помочь, чтобы не возникли проблемы», — добавил он.
Новый тип коронавируса 2019-nCoV обнаружили в конце декабря в китайском городе Ухань. Источником заражения стали животные, которые продавались на местном рынке. Вероятнее всего, 2019-nCoV — гибрид коронавирусов змеи и летучей мыши, который появился около двух лет назад, но только сейчас попал в организм человека.
Ранее шестеро студентов, обучающихся в Урумчи, прибыли в Кыргызстан через контрольно-пропускной пункт «Ак-Жол». Они приехали наземным транспортом через КПП «Хоргос» в Казахстане. На границе их встретили медики и в целях профилактики поместили в боксированные палаты Иссык-Атинской территориальной больницы.