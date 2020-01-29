Коронавирус в Китае. Депутат предлагает вывозить наших студентов из Уханя

Граждан Кыргызстана из китайского города Ухань надо вывозить. С предложением к правительству сегодня на заседании Жогорку Кенеша обратился депутат Бакыт Торобаев.

Он связался со студентами из КР в Ухане. По его словам, студенты просят помощи, чтобы покинуть город и вернуться домой, если сроки карантина будут продлены.

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«Соседние государства собираются эвакуировать своих граждан из Уханя. Нам надо связаться с соседями и совместно вывозить наших. Студенты обеспокоены тем, что сроки изоляции могут продлить. В таком случае у них не останется денег даже на еду», — сказал нардеп.

Бакыт Торобаев также просит МИД нашей страны помочь кыргызстанцам, выезжающим из Китая через Россию и Казахстан.

«Сотрудники посольств и консульств должны их встретить в аэропорту и помочь, чтобы не возникли проблемы», — добавил он.

Новый тип коронавируса 2019-nCoV обнаружили в конце декабря в китайском городе Ухань. Источником заражения стали животные, которые продавались на местном рынке. Вероятнее всего, 2019-nCoV — гибрид коронавирусов змеи и летучей мыши, который появился около двух лет назад, но только сейчас попал в организм человека.