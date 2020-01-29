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Общество
Сюжет: Новый вирус в Китае

У студентов, прибывших из Китая, симптомов коронавируса пока не выявили

Студенты, прибывшие из Китая, останутся в больнице до завершения инкубационного периода. Об этом 24.kg сообщили в пресс-центре Министерства здравоохранения.

По ее данным, за студентами ведут постоянное медицинское наблюдение. Состояние удовлетворительное, клинических признаков и симптомов коронавируса пока не выявили.

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«Инкубационный период, по последней информации ВОЗ, длится до 10 дней. Все это время они будут находиться в больнице», — отметили в ведомстве.

Напомним, шестеро студентов, обучающихся в Урумчи, прибыли в Кыргызстан 28 января через контрольно-пропускной пункт «Ак-Жол». Они приехали наземным транспортом через КПП «Хоргос» в Казахстане. На границе их встретили медики и в целях профилактики поместили в боксированные палаты Иссык-Атинской территориальной больницы.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/141892/
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