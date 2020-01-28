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Общество
Сюжет: Новый вирус в Китае

Прибывших в Кыргызстан студентов из Китая отправили в Иссык-Атинскую больницу

Прибывшие из Китая кыргызские студенты размещены в боксированные палаты Иссык-Атинской территориальной больницы. Об этом сообщает Министерство здравоохранения.

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По его данным, рано утром 28 января в Кыргызстан через контрольно-пропускной пункт «Акжол» прибыли шесть студентов, обучающихся в Китае в городе Урумчи. Они приехали наземным транспортом через Хоргос. На границе их встретили сотрудники здравоохранения и в целях профилактики поместили в больницу.

«За всеми студентами ведется постоянное медицинское наблюдение. Состояние удовлетворительное, никаких клинических признаков и симптомов коронавируса не выявлено. На данный момент проводятся лабораторно-диагностические исследования. Отмечаем, что, согласно стандартам инфекционных заболеваний, лица, прибывающие из мест выявления вируса, должны пройти необходимые лабораторные исследования до установления окончательного диагноза», — заключили в Минздраве.

Ранее в ведомстве заявили: если коронавирус из Китая попадет в Кыргызстан, лечить его будут как ОРВИ.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/141838/
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