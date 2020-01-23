Чингиз Айдарбеков заступился за посла Кыргызстана в Таджикистане

«Джаныш Рустенбеков — опытный кадр», — заявил министр иностранных дел Чингиз Айдарбеков на вопрос о возможной отставке посла Кыргызстана в Таджикистане.

По его словам, посол достаточно опытный и решает вопросы в РТ комплексно. «Он имеет авторитет и решает вопросы», — подчеркнул глава МИД.

Кроме того, Чингиз Айдарбеков прокомментировал и отношения двух государств. Он отметил, что обе стороны в течение 2019 года оперативно реагировали на происходящие на границе конфликты и не давали им разрастаться.

«Вопрос делимитации границы возник не вчера. Он достался нам еще с начала 1990-х. Президент уделяет ему самое пристальное внимание, стороны ведут активные переговоры. Сейчас делегация Таджикистана по делимитации границы находится в Бишкеке. Стороны впервые обсуждают возможность решения вопроса путем обмена участками с согласия местных жителей. Переговоры ведутся предметно, конкретно», — заключил министр.