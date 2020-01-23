13:03
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Власть
Сюжет: Приграничные конфликты

Чингиз Айдарбеков заступился за посла Кыргызстана в Таджикистане

«Джаныш Рустенбеков — опытный кадр», — заявил министр иностранных дел Чингиз Айдарбеков на вопрос о возможной отставке посла Кыргызстана в Таджикистане.

По его словам, посол достаточно опытный и решает вопросы в РТ комплексно. «Он имеет авторитет и решает вопросы», — подчеркнул глава МИД.

Кроме того, Чингиз Айдарбеков прокомментировал и отношения двух государств. Он отметил, что обе стороны в течение 2019 года оперативно реагировали на происходящие на границе конфликты и не давали им разрастаться.

«Вопрос делимитации границы возник не вчера. Он достался нам еще с начала 1990-х. Президент уделяет ему самое пристальное внимание, стороны ведут активные переговоры. Сейчас делегация Таджикистана по делимитации границы находится в Бишкеке. Стороны впервые обсуждают возможность решения вопроса путем обмена участками с согласия местных жителей. Переговоры ведутся предметно, конкретно», — заключил министр.
Ссылка: https://24.kg/vlast/141349/
просмотров: 215
Версия для печати
Материалы по теме
Глава МИД о зарплате дипломатов: В посольствах СНГ техперсонал получает больше
Инцидент на границе. Кыргызстан объявил в розыск шестерых граждан Таджикистана
Глава села Максат рассказал, зачем приехал в Бишкек и почему выступил на митинге
Вице-премьер-министр Жениш Разаков встретился с жителями села Кок-Таш
На митинге в Бишкеке в провокациях на границе обвинили власти Таджикистана
Митинг в поддержку Баткена. Участники требуют отставки Жениша Разакова
Инцидент на границе. Задержанным жителям Кок-Таша определили меру пресечения
Инцидент на границе. В полпредстве Баткенской области рассказали о провокаторах
Конфликт на границе. УВД Баткена пояснило задержание четырех жителей Кок-Таша
Конфликт на границе. Пикетчики требуют от президента взять ситуацию под контроль
Популярные новости
Убийство Айеркена Саймаити. Финразведка о&nbsp;выведенных $700 миллионах Убийство Айеркена Саймаити. Финразведка о выведенных $700 миллионах
Инцидент на&nbsp;границе. Какие участки предложены Таджикистану для обмена Инцидент на границе. Какие участки предложены Таджикистану для обмена
В&nbsp;отставку вице-премьера. Жениш Разаков прокомментировал митинг в&nbsp;Бишкеке В отставку вице-премьера. Жениш Разаков прокомментировал митинг в Бишкеке
Выборы-2020. В&nbsp;составе партии &laquo;Биримдик&raquo; произошли изменения: кто пришел Выборы-2020. В составе партии «Биримдик» произошли изменения: кто пришел
Бизнес
Вакансия. Постпредству АБР в&nbsp;Кыргызской Республике требуется секретарь Вакансия. Постпредству АБР в Кыргызской Республике требуется секретарь
Beeline открывает первый контакт-центр на&nbsp;юге страны Beeline открывает первый контакт-центр на юге страны
Купи флагман от&nbsp;Xiaomi, получи беспроводные наушники AirDots в&nbsp;подарок! Купи флагман от Xiaomi, получи беспроводные наушники AirDots в подарок!
Успешное развитие. Как в&nbsp;Ноокате внедрили новый способ очистки улиц Успешное развитие. Как в Ноокате внедрили новый способ очистки улиц
23 января, четверг
13:02
Глава МИД о зарплате дипломатов: В посольствах СНГ техперсонал получает больше Глава МИД о зарплате дипломатов: В посольствах СНГ техп...
12:57
Стратегия развития строительной отрасли позволит сделать ее конкурентной
12:48
Чингиз Айдарбеков заступился за посла Кыргызстана в Таджикистане
12:19
Мирлан Бакиров предложил недовольных жизнью кыргызстанцев отправить на Памир
12:18
Ограничение кыргызстанцев на визы в США. Стороны ведут консультации по проблеме