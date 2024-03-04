В Баткене прошла встреча топографических групп Кыргызстана и Таджикистана

В Баткене с 25 февраля по 3 марта 2024 года состоялась очередная встреча топографических рабочих групп и рабочих групп по правовым вопросам правительственных делегаций Кыргызской Республики и Республики Таджикистан по делимитации и демаркации кыргызско-таджикской государственной границы. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

Стороны обменялись предложениями по описанию прохождения линии кыргызско-таджикской государственной границы на оставшихся участках и решили продолжить данную работу на следующей встрече, которая состоится на территории Таджикистана.

Ранее сообщалось, что в середине февраля стороны согласовали еще 1,1 километра линии кыргызско-таджикской государственной границы.