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Общество

Блокировка TikTok. Платформа важна для молодежи, считает депутат

Депутат Чингиз Айдарбеков на заседании комитета по международным делам, обороне, безопасности и миграции Жогорку Кенеша поинтересовался у зампредседателя ГКНБ Абдыкадыра Разаева о блокировки социальной сети TikTok.

«Я встретился со студентами университетов, они все в один голос задают вопросы о блокировке TikTok. По их словам, они работают в TikTok, получают информацию. Я, как депутат, выразил свою позицию. Почему вы приняли такое решение?» — спросил нардеп.

Замглавы ГКНБ Абдыкадыр Разаев ответил, что решение принято в целях обеспечения безопасности подрастающего поколения.

«Подобные решения должны принимать родители. Есть ли постановление суда о запрете? Или вы приняли такое решение из-за фейков?» — сказал Чингиз Айдарбеков.

Он предложил обсудить вопрос в широком формате и добавил, что для молодежи TikTok важен как источник информации.

Отметим, ранее стало известно, что доступ к платформе TikTok на территории Кыргызстана заблокирован.  В Министерстве цифрового развития сообщили, что решение принято на основании письма ГКНБ КР

Напомним, Служба по регулированию и надзору в отрасли связи при Министерстве цифрового развития направила интернет-провайдерам страны письмо с просьбой ограничить доступ к социальной сети TikTok.

Ранее ведомство получило письмо из ГКНБ. В нем говорится, что в кыргызстанском сегменте TikTok «отсутствует системный и принципиальный подход к цензуре контента», в частности в детском информационном пространстве.

Напомним, Минкультуры направило просьбу о блокировке TikTok в Минцифры еще в конце августа прошлого года.

Министерство цифрового развития попросили заблокировать TikTok на территории Кыргызстана. Ведомство отмечало, что участились обращения с выражением обеспокоенности от ряда неправительственных организаций о вредном воздействии социальной сети TikTok, негативно влияющей на психическое развитие и здоровье детей.

Это решение вызвало широкий резонанс как в обществе, так и в экспертной среде. Распространилось мнение о том, что запрет популярной социальной сети усугубит проблемы малого и среднего бизнеса, нанесет урон свободе слова и демократии в КР, снизит возможности самовыражения среди молодежи.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/292256/
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