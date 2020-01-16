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Власть

Три года со дня катастрофы в Дачи СУ. Президент встретился с детьми погибших

Сооронбай Жээнбеков сегодня провел традиционную встречу с детьми, потерявшими своих родных и близких в результате авиакатастрофы в селе Дачи СУ Сокулукского района Чуйской области 16 января 2017 года. Об этом сообщила пресс-служба президента.

Глава государства вновь выразил соболезнования в связи с человеческими жертвами, подчеркнув, что это невосполнимая утрата и тяжелая потеря не только для родных и близких погибших, но и для всех кыргызстанцев.

Сооронбай Жээнбеков заверил, что со стороны государственных органов и местных властей на постоянной основе будет оказываться внимание в решении различных социально-бытовых вопросов.

Президент пожелал детям крепкого здоровья, долгой и благополучной жизни.

Родственники и близкие погибших выразили ему благодарность за внимание и поддержку, оказываемую им со стороны высшего руководства страны. Поделились и рассказали о насущных проблемах.

В завершение встречи Сооронбай Жээнбеков вручил детям книги и электронные планшеты.

На встречу с главой государства в сопровождении родственников пришли Жакшылык Шералиев, Султан Абакиров, Элайым Райымкулова, Мирлан Нурланов, Эрлан Шаршенбеков и Сайкал Карыпбаева.

16 января 2017-го потерпел крушение транспортно-грузовой «Боинг-747», который совершал рейс из Гонконга в Стамбул. Погибли 35 граждан Кыргызстана и 4 члена экипажа — граждане Турции, разрушено несколько десятков домов.
Ссылка: https://24.kg/vlast/140693/
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