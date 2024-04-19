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Происшествия

В России разбился бомбардировщик Ту-22M3 после выполнения боевого задания

Фото t.me/VVV5807. Обломки бомбардировщика Ту-22M3

Дальний бомбардировщик Ту-22М3 разбился сегодня в Ставропольском крае России после выполнения боевой задачи при возвращении на аэродром базирования. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на Министерство обороны РФ.

«Летчики катапультировались. Три члена экипажа эвакуированы группой поиска и спасения. В настоящее время идет поиск одного летчика», — говорится в сообщении.

«Боекомплекта на борту не было. Самолет упал в безлюдной местности. На земле разрушений нет. По предварительным данным, причиной аварии стала техническая неисправность», — добавили в ведомстве.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/292020/
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