Нужно поддерживать ориентированные на экспорт компании, считает президент

Президент Кыргызстана считает, что в рамках государственной политики регионального развития упор должны сделать на поддержку предприятий, ориентированных на экспорт. Об этом Сооронбай Жээнбеков заявил сегодня на встрече с председателем правления Российско-Кыргызского фонда развития (РКФР) Эркином Асрандиевым, ОАО «Айыл Банк» Бактыбеком Шамкеевым, ОАО «Гарантийный фонд» Маликом Абакировым и ОАО «РСК Банк» Азизбеком Оморкуловым.

Глава государства особо отметил, что приоритетным направлением деятельности финансовых институтов страны должна быть поддержка перерабатывающей, швейно-текстильной отрасли и сферы туризма, проектов малой энергетики и развития торгово-логистической инфраструктуры.

Особо глава государства выделил сферу перерабатывающей промышленности, включая переработку мяса, молока, шерсти и кожи, что является основным сырьем в сельской местности.

«Наращивание экспортного потенциала, поддержка указанных направлений будут способствовать созданию новых рабочих мест в регионах, снижению внутренней миграции. Важно не допускать коррупционных проявлений при реализации ваших проектов на местах и поддерживать нуждающихся в льготных кредитах предпринимателей», — отметил Сооронбай Жээнбеков.

Главы финансовых институтов сообщили, что большая часть финансирования в 2019 году пришлась на проекты в сфере сельского хозяйства, перерабатывающей и промышленной отраслей.

Глава государства особо подчеркнул, что и в 2020-м деятельность финансовых институтов также должна быть ориентирована на стимулирование развития регионов.

Сооронбай Жээнбеков также подчеркнул особую важность повышения доступности кредитов в областях, обратил внимание на усиление финансирования проектов в отдаленных и приграничных районах и призвал продолжить работу по цифровизации банковских услуг.