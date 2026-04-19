01:03
USD 87.45
EUR 103.14
RUB 1.15
Общество

Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты

В Бишкеке 19 апреля будет пасмурно. Температура воздуха ожидается +19 градусов.

У кого намечается той

Абдикарим Алимбаев

Родился 19 апреля 1973 года. Председатель Государственной пограничной службы КР.

Елена Проскуракова

Родилась 19 апреля 1985 года. Двукратная чемпионка Азии по самбо, пятикратная чемпионка Кыргызстана по дзюдо. Участница Олимпийских игр в Пекине.

Люди, которые меняли мир

Родился писатель Турусбек Мадылбай

Родился в 1957 году в Токтогуле Киргизской ССР.

Вошел в Книгу рекордов Гиннесса республики как кыргызстанец, знающий наибольшее количество языков (32). Уже в школе получил грамоту Международного союза студентов за цикл стихов.

Лауреат Национальной премии по фантастике, нескольких премий за статьи. В 2006-м стал лауреатом международного литературного конкурса «Русская премия» в номинации «Крупная проза» (за роман «Феникс»). В 2008 году за повесть «Страдания молодого Берди» получил международную премию «Добрая лира».

Является знатоком и исследователем истории кыргызов.

Умерла поэтесса Тенти Адышева

20 июня 1920 года в селе Кюн-Чыгыш Иссык-Кульской области родилась народный поэт Киргизской ССР Тенти Адышева.

Творческая биография началась с 1947-го. Первый поэтический сборник «Заманым» («Моя эпоха») издан в 1961 году.

Является автором ряда рассказов, повестей, воспоминаний.

Тенти Адышева первой из кыргызских женщин избрана секретарем ЦК комсомола республики, была ответственным работником партийных и советских органов.

Умерла 19 апреля 1984-го.

Куда сходить

Куда сходить сегодня, смотрите в «Афише».

О важных и интересных мероприятиях и событиях вы можете сообщить на наш номер WhatsApp 0555312024 или на почту info@24.kg. Также пишите нам в Facebook.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/370882/
просмотров: 208
Версия для печати
Популярные новости
