У кого намечается той
Абдикарим Алимбаев
Родился 19 апреля 1973 года. Председатель Государственной пограничной службы КР.

Люди, которые меняли мир
Родился писатель Турусбек Мадылбай
Родился в 1957 году в Токтогуле Киргизской ССР.
Вошел в Книгу рекордов Гиннесса республики как кыргызстанец, знающий наибольшее количество языков (32). Уже в школе получил грамоту Международного союза студентов за цикл стихов.
Лауреат Национальной премии по фантастике, нескольких премий за статьи. В 2006-м стал лауреатом международного литературного конкурса «Русская премия» в номинации «Крупная проза» (за роман «Феникс»). В 2008 году за повесть «Страдания молодого Берди» получил международную премию «Добрая лира».
Является знатоком и исследователем истории кыргызов.
Умерла поэтесса Тенти Адышева
20 июня 1920 года в селе Кюн-Чыгыш Иссык-Кульской области родилась народный поэт Киргизской ССР Тенти Адышева.
Творческая биография началась с 1947-го. Первый поэтический сборник «Заманым» («Моя эпоха») издан в 1961 году.
Является автором ряда рассказов, повестей, воспоминаний.
Тенти Адышева первой из кыргызских женщин избрана секретарем ЦК комсомола республики, была ответственным работником партийных и советских органов.
Умерла 19 апреля 1984-го.
