В Бишкеке 19 апреля будет пасмурно. Температура воздуха ожидается +19 градусов.

Родился 19 апреля 1973 года. Председатель Государственной пограничной службы КР.

Родилась 19 апреля 1985 года. Двукратная чемпионка Азии по самбо, пятикратная чемпионка Кыргызстана по дзюдо. Участница Олимпийских игр в Пекине.

Родился писатель Турусбек Мадылбай

Родился в 1957 году в Токтогуле Киргизской ССР.

Вошел в Книгу рекордов Гиннесса республики как кыргызстанец, знающий наибольшее количество языков (32). Уже в школе получил грамоту Международного союза студентов за цикл стихов.

Лауреат Национальной премии по фантастике, нескольких премий за статьи. В 2006-м стал лауреатом международного литературного конкурса «Русская премия» в номинации «Крупная проза» (за роман «Феникс»). В 2008 году за повесть «Страдания молодого Берди» получил международную премию «Добрая лира».

Является знатоком и исследователем истории кыргызов.

Умерла поэтесса Тенти Адышева

20 июня 1920 года в селе Кюн-Чыгыш Иссык-Кульской области родилась народный поэт Киргизской ССР Тенти Адышева.

Творческая биография началась с 1947-го. Первый поэтический сборник «Заманым» («Моя эпоха») издан в 1961 году.

Является автором ряда рассказов, повестей, воспоминаний.

Тенти Адышева первой из кыргызских женщин избрана секретарем ЦК комсомола республики, была ответственным работником партийных и советских органов.

Умерла 19 апреля 1984-го.

