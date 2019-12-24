2019 год был насыщенным для Жогорку Кенеша по части принятия резонансных законопроектов и постановлений. Парламентарии лишили Алмазбека Атамбаева статуса экс-президента, одобрили пакет поправок в избирательное законодательство, увеличив избирательный порог до 9 процентов.

Поддержали запрет на разработку и добычу урана и тория, приняли постановление, рассмотрев заключение госкомиссии по расследованию событий в Кой-Таше 7-8 августа, указав, что вина полностью лежит на Алмазбеке Атамбаеве.

Но среди важных для страны решений депутаты умудрялись предлагать смешные и нелепые идеи. 24.kg приводит топ неоднозначных инициатив народных избранников.

Весело и азартно

Фото сайт Жогорку Кенеша. Дастан Бекешев, депутат парламента

Депутат парламента Дастан Бекешев выступил с инициативой открыть казино на месте бывшего американского Центра транзитных перевозок (ЦТП), который перестал работать в 2014-м. Нардеп объяснил, почему это выгодно: «Во-первых, население не против, поскольку болеющие лудоманией граждане не смогут попасть в казино, а во-вторых, очень подходящее место, позволяющее открыть кыргызский Лас-Вегас прямо у аэропорта».

Более того, Дастан Бекешев предложил легализовать марихуану. Нардеп увидел в этом сплошные плюсы: бюджету — прибыль, туризму — повышение привлекательности страны. Но вынести инициативу на обсуждение палаты Дастан Бекешев пока не решился. Ограничился постами в соцсетях.

Не в конуре живете!

Фото сайт Жогорку Кенеша. Анвар Артыков, депутат парламента

Сразу 35 депутатов, почти треть Жогорку Кенеша, инициировали поправки в Налоговый кодекс. Они выступили за отмену налога на имущество для пенсионеров. Идея вроде благая. Только выяснилось, что озаботились депутаты больше о себе любимых.

Пояснения давал один из авторов, и, кстати, пенсионер — Анвар Артыков. Он возмутился, что правительство выступило против изменений. «Почему у нас такое представление, что пенсионер в Кыргызстане — обязательно бедный и живет в конуре площадью 80 квадратов?» — заявил депутат.

Не пишите законы. Вам это не надо

Фото сайт Жогорку Кенеша. Курманкул Зулушев, депутат парламента

С неожиданным предложением выступил парламентарий Курманкул Зулушев. Он считает, что его коллег надо лишить функций разработки законопроектов.

«Сейчас нардепы не успевают детально изучить законопроекты, что сказывается на их качестве», — заявил он и сразу стал объектом критики и в стенах Жогорку Кенеша, и за его пределами.

Лидер политической партии «Ата Мекен» Омурбек Текебаев назвал идею абсурдной. «Только голосовать за то, что выдвинет правительство? Депутат, лишенный возможности выдвинуть проект закона, — уже не депутат», — заявил он.

Гендер — это фу!

Фото сайт Жогорку Кенеша. Торобай Зулпукаров, депутат парламента

Если Дастан Бекешев считается генератором пусть и неоднозначных, но интересных идей, то его коллега Торобай Зулпукаров после предложения запретить использовать в Кыргызстане слово «гендер» прослыл реакционером.

С такой идеей он выступил при обсуждении нормы, устанавливающей гендерное равенство в сельских кенешах.

По словам нардепа, под этим термином подразумевают не просто различия полов, а говорят о транссексуалах, гомосексуалах, агендерах, бигендерах. «Этот термин навязывают стране. Давайте будем далеки от этого грязного навязывания», — предложил парламентарий.

Нам лучше применять термины «мужчины» и «женщины». Торобай Зулпукаров

Против выступили женщины-депутаты. Вице-спикер Аида Касымалиева отметила, что это общепринятое определение, которое означает пол.

Как наденешь ак-калпак, береги его

Фото сайт Жогорку Кенеша. Экмат Байбакпаев, депутат парламента

Предложение нардепа Экмата Байбакпаева придать головному убору ак-калпаку статус культурного символа депутаты поддержали с радостью.

«Мы также разработали поправки в Кодекс о нарушениях, предусматривающий наказание за неправильное использование ак-калпака. Но парламентский комитет по правопорядку сказал, что рассмотреть его можно только после принятия закона о придании статуса», — рассказал автор.

Читайте по теме Депутаты изменили свое мнение относительно статуса ак-калпака

Представитель правительства заметила, что кабмин дал заключение о нецелесообразности законопроекта, посчитав, что он приведет к ограничению прав и свобод кыргызстанцев.

В частности, в документе предлагают заложить нормы об ответственности, что противоречит Конституции. Она гарантирует каждому человеку право осуществлять любую деятельность за исключением той, что ограничена Основным законом.

Девушек на баннер

Фото сайт Жогорку Кенеша. Акылбек Жапаров, депутат парламента

Депутат Акылбек Жапаров предложил новые поправки в Закон «О рекламе». Нардеп считает, что баннеры для привлечения туристов нужно украшать портретами наших девушек. Как в Беларуси. «Необходимо и Кыргызстану перенять их опыт», — заявил Акылбек Жапаров.

Коллеги инициативу не поняли.

Кстати, Акылбек Жапаров просто сыпал креативными идеями в 2019 году. То он посоветовал министру образования Каныбеку Исакову брать пример с Иосифа Сталина и лично проверять учебники, то предлагал ужесточить требования к кандидатам в акимы. По его мнению, претендент должен проработать на госслужбе не менее пяти лет, из них не менее трех — на руководящей должности.

Претендент на кресло руководителя района должен быть не моложе 30 и иметь высшее образование не менее магистерского уровня.

Но и эту идею Акылбека Жапарова нардепы не поддержали.

Пригласите кочегаров!

Фото сайт Жогорку Кенеша. Тазабек Икрамов, депутат парламента

Парламентарий Тазабек Икрамов также известен неоднозначными предложениями. На этот раз депутата неожиданно обеспокоил смог над Бишкеком.

Он посчитал, что причина в ТЭЦ, и потребовал в срочном порядке вызвать на заседание парламента кочегаров: «Пусть придут и ответят, что они суют в печи. Мы должны знать. В прошлом году не было такого смога».

Парламентарии обещали рассмотреть предложение неугомонного коллеги.

Понесло. От экономики до культуры

Фото сайт Жогорку Кенеша. Махабат Мавлянова, депутат парламента

Махабат Мавлянова засветилась несколькими скандальными выступлениями. Сначала она выдвинула инициативу о создании особых экономических территорий (ОЭТ). Но коллеги ее не поддержали, заподозрив в «ненавязчивом лобби» и стремлении «похоронить» СЭЗ.

С ОЭТ депутат переключилась на наряды. Она попросила кыргызских невест не надевать чересчур откровенные платья.

В законодательную инициативу ее предложение так и не вылилось. Пользователи соцсетей и коллеги-депутатки обрушились на автора с критикой.

Позже Махабат Мавлянова высказалась по поводу феминале современного искусства. По ее словам, сотрудники музея, допустившие проведение мероприятия, не имеют морального права там работать. Она посчитала, что кыргызские девушки должны иметь традиционное воспитание. По мнению Махабат Мавляновой, последние 30 лет кыргызский народ теряет национальную идентичность, оправдывая это глобализацией.