Для поддержки инициатив местных сообществ в Оше выделят 67 миллионов сомов

Для поддержки инициатив местных сообществ в Оше выделят из местного бюджета 67 миллионов сомов. Об этом сообщили в мэрии города.

По ее данным, планируется реализовать 169 проектов, которые инициируют жители южной столицы.

Собственный вклад населения и средства, привлеченные от спонсоров, составляют 82 миллиона сомов. Проекты будут воплощать на основе долевого финансирования. Они предусматривают в том числе ремонт подъездов многоквартирных домов, систем отопления, водоснабжения и канализации, асфальтирование дорог и прокладку газопровода.