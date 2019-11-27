Задолжникам по алиментам в Кыргызстане усложняют жизнь

Женщины-депутаты разработали поправки в Семейный кодекс и Кодекс о проступках, чтобы эффективнее бороться со злостными неплательщиками алиментов.

По замыслу инициаторов, минимальный размер алиментов, взыскиваемых в долевом отношении к заработку или иному доходу родителя, должен соответствовать прожиточному минимуму на ребенка согласно его возрасту. То есть подросток от 7 до 14 лет может рассчитывать на четверть от заработка папы или мамы, но при этом сумма должна составлять не менее половины от прожиточного минимума.

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Сохраняется возможность взыскания алиментов единовременно. Таким образом, у недобросовестного родителя, имеющего доход в размере средней заработной платы или выше, не будет стимула представлять справки о зарплате, например, в 5 тысяч сомов, чтобы размер алиментов составил на одного ребенка 1 тысячу 250 сомов. Кроме того, если родитель систематически (два и более раз) умышленно или не в полном объеме не платит алименты и не исполняет решение суда, его привлекут к ответственности по Кодексу о проступках.

Предлагаемые поправки предусматривают обязанность родителя принимать участие в дополнительных расходах на ребенка (например, в случае его болезни), даже если родитель передал в счет уплаты свою недвижимость.

Неплательщик алиментов не сможет выехать из страны, пока не погасит задолженность.

Народные избранники в целом поддержали концепцию. Ирина Карамушкина предложила отдельно прописать норму об ответственности так называемых гражданских мужей. Она напомнила, что молодые люди сейчас предпочитают заключать нике без гражданской регистрации, а при разводе мать с детьми не может претендовать на алименты.

Ее поддержала коллега Айнуру Алтыбаева. А нардеп Каныбек Иманалиев напомнил про отцов-мигрантов. Он отметил, что их в целом 70-80 процентов и как можно запретить им выезжать из республики, если, к примеру, он только сезонный работник и выплачивает алименты по мере возможности. Айсулуу Мамашова — одна из авторов документа — сказала, что спорные моменты до второго чтения отрегулируют. Проект закона отправлен на голосование.