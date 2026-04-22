09:36
USD 87.45
EUR 102.88
RUB 1.17
Спорт

Эрназар Акматалиев возглавил мировой рейтинг лучших борцов по версии UWW

Кыргызстанец Эрназар Акматалиев возглавил мировой рейтинг лучших борцов по версии UWW.

из архива
Эрназар Акматалиев возглавил мировой рейтинг лучших борцов по версии UWW

Напомним, борец вольного стиля на чемпионате Азии, проходившем в Бишкеке, занял третье место, завоевав бронзу.

Ранее сообщалось, что Эрназар Акматалиев подписал контракт с лигой Real American Freestyle (США). Об этом сообщили в RAF.

RAF — это американская профессиональная лига вольной борьбы, основанная в 2025 году. Это частный промоушен, нацеленный на объединение ведущих борцов планеты, олимпийских чемпионов и бывших бойцов UFC.

Кыргызстанец дебютирует 31 мая на турнире RAF 09 в городе Далласе (штат Техас, США).
Ссылка: https://24.kg/sport/371359/
просмотров: 236
Версия для печати
22 апреля, среда
09:33
Пытался сбежать. Водителя в наркотическом и алкогольном опьянении лишат прав Пытался сбежать. Водителя в наркотическом и алкогольном...
09:28
Цифровизация. Учителя в КР будут получать награды без посредников
09:22
Рубль и юань обновили годовые рекорды. Курс валют на 22 апреля
09:15
Эрназар Акматалиев возглавил мировой рейтинг лучших борцов по версии UWW
09:05
Скидки и привилегии по картам «Элкарт+»