Кыргызстанец Эрназар Акматалиев возглавил мировой рейтинг лучших борцов по версии UWW.

Напомним, борец вольного стиля на чемпионате Азии, проходившем в Бишкеке, занял третье место, завоевав бронзу.

Ранее сообщалось, что Эрназар Акматалиев подписал контракт с лигой Real American Freestyle (США). Об этом сообщили в RAF.

RAF — это американская профессиональная лига вольной борьбы, основанная в 2025 году. Это частный промоушен, нацеленный на объединение ведущих борцов планеты, олимпийских чемпионов и бывших бойцов UFC.

Кыргызстанец дебютирует 31 мая на турнире RAF 09 в городе Далласе (штат Техас, США).