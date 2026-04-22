Кыргызстанец Эрназар Акматалиев возглавил мировой рейтинг лучших борцов по версии UWW.
Напомним, борец вольного стиля на чемпионате Азии, проходившем в Бишкеке, занял третье место, завоевав бронзу.
Ранее сообщалось, что Эрназар Акматалиев подписал контракт с лигой Real American Freestyle (США). Об этом сообщили в RAF.
RAF — это американская профессиональная лига вольной борьбы, основанная в 2025 году. Это частный промоушен, нацеленный на объединение ведущих борцов планеты, олимпийских чемпионов и бывших бойцов UFC.
Кыргызстанец дебютирует 31 мая на турнире RAF 09 в городе Далласе (штат Техас, США).