В Баткене мужчину отправили в тюрьму на два года за неуплату алиментов

В Баткенской области за уклонение от уплаты алиментов должник приговорен к двум годам лишения свободы. Об этом сообщили в Службе судебных исполнителей.

По их данным, в производство службы Баткенского района поступил исполнительный лист в отношении должника М.У.Ж. о взыскании алиментов в размере 1/3 части в пользу взыскателя.

«Несмотря на мероприятия, проведенные Службой судебных исполнителей в ходе исполнительных действий, решение суда должником не исполнено. Задолженность по алиментам с 1 января 2022 года по 1 сентября 2025-го составила 313 тысяч 833 сома», - говорится в сообщении.

По данному факту следственный орган возбудил уголовное дело и провел следственные действия.

Уголовное дело направлено на рассмотрение в суд, по результатам которого решением Баткенского областного суда от 12 марта 2026 года М.У.Ж. признан виновным по части 2 статьи 178 (уклонение родителей от содержания детей) УК КР и приговорен к двум годам лишения свободы. Он заключен под стражу в зале суда.