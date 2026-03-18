Общество

В Баткене мужчину отправили в тюрьму на два года за неуплату алиментов

В Баткенской области за уклонение от уплаты алиментов должник приговорен к двум годам лишения свободы. Об этом сообщили в Службе судебных исполнителей.

По их данным, в производство службы Баткенского района поступил исполнительный лист в отношении должника М.У.Ж. о взыскании алиментов в размере 1/3 части в пользу взыскателя.

«Несмотря на мероприятия, проведенные Службой судебных исполнителей в ходе исполнительных действий, решение суда должником не исполнено. Задолженность по алиментам с 1 января 2022 года по 1 сентября 2025-го составила 313 тысяч 833 сома», - говорится в сообщении.

По данному факту следственный орган возбудил уголовное дело и провел следственные действия.

Уголовное дело направлено на рассмотрение в суд, по результатам которого решением Баткенского областного суда от 12 марта 2026 года М.У.Ж. признан виновным по части 2 статьи 178 (уклонение родителей от содержания детей) УК КР и приговорен к двум годам лишения свободы. Он заключен под стражу в зале суда.
Орозо-2026. Календарь начала воздержания и разговения
Отбывающая срок в колонии Ирина Карамушкина просит Садыра Жапарова помиловать ее
Программа «Схемы» ГНС выявила, как за пять лет разорили «Кыргызнефтегаз»
Новая фотография Камчыбека Ташиева вызвала обсуждение в соцсетях
Beeline продолжает поддерживать кыргызский кинематограф
Успейте внести фитр-садака: в MegaPay это можно сделать за несколько минут
Весенний фестиваль в Royal Central Park — празднование Нооруза 22 марта
Для себя любимой: как женщинам начать копить без стресса
