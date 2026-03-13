В Джалал-Абадской области должника по алиментам лишили свободы на год

В Джалал-Абадской области за уклонение от уплаты алиментов должник приговорен к одну году лишения свободы.

В производстве Сузакского районного отдела Службы судебных исполнителей Джалал-Абадской области находилось исполнительное производство в отношении должника А.Л.А. о взыскании алиментов на содержание одного ребенка в пользу М.М.М.

В ходе исполнительных действий установлено, что должник длительное время злостно уклонялся от уплаты алиментов. В связи с этим материалы были направлены в правоохранительные органы для рассмотрения вопроса о привлечении к ответственности в соответствии со статьей 178 Уголовного кодекса Кыргызской Республики.

По итогам рассмотрения 11 марта 2026 года приговором Сузакского районного суда А.Л.А. признан виновным по части 2 статьи 178 УК КР и приговорен к одному году лишения свободы.