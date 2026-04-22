Бутан намерен участвовать во втором Глобальном горном саммите «Бишкек+25»

В Королевстве Бутан проходит Вторая межрегиональная рабочая сессия «Горы соединяют» (Mountains Connect), направленная на развитие сотрудничества в сфере устойчивого развития горных регионов. Об этом сообщили в администрации президента Кыргызстана.

Спецпредставитель президента КР Динара Кемелова приняла участие в рабочей сессии «Горы соединяют» в Бутане

Отмечается, что в мероприятии участвуют представители более 25 стран, включая регионы Альп, Анд, Центральной Азии, Кавказа, Карпат, Восточной Африки и Гиндукуш—Гималаев. В центре обсуждения — адаптация к изменению климата, совершенствование механизмов управления, мобилизация ресурсов, а также укрепление взаимодействия науки и политики.

В работе сессии также принимает участие специальный представитель президента КР по горной повестке Динара Кемелова.

Она провела встречу с премьер-министром Бутана Церингом Тобгаем и передала послание Садыра Жапарова, в котором подтверждена заинтересованность в развитии двустороннего и многостороннего сотрудничества, а также содержится приглашение принять участие во втором Глобальном горном саммите «Бишкек+25».

Глава бутанского правительства отметил значимый вклад президента Кыргызстана в продвижение горной повестки на международном уровне и выразил признательность за проводимую работу в данном направлении. Стороны подтвердили общую приверженность защите уязвимых горных экосистем и поддержке населения горных регионов.

С министром иностранных дел Королевства Ленпо Д.Н. Дхунгьелом Динара Кемелова обсудила вопросы взаимодействия в рамках ООН, Рамочной конвенции ООН об изменении климата и других международных площадок, а также близость подходов и совпадение приоритетов двух стран.

С министром энергетики и природных ресурсов Бутана Гемом Церингом обсуждены перспективы сотрудничества в сфере гидроэнергетики, сохранения горных экосистем, включая защиту снежного барса, а также меры по снижению уязвимости горного населения к последствиям изменения климата.

Второй Глобальный горный саммит «Бишкек+25» — это международное мероприятие, посвященное устойчивому развитию горных регионов, адаптации к климатическим изменениям и укреплению международного сотрудничества. Он стал финальной точкой «Пятилетия действий по развитию горных регионов», объявленного Генеральной Ассамблеей ООН на 2023–2027 годы.