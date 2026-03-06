14:16
Общество

В Бишкеке взысканы алименты с должника на 15,8 миллиона сомов

Подразделение службы судебных исполнителей Свердловского района Бишкека обеспечило фактическое исполнение судебного акта о взыскании алиментов.

В рамках исполнительного производства в отношении должника И.А.Б. судебные исполнители обеспечили взыскание с заработной платы. В результате принятых мер принудительного исполнения алименты с 16 августа 2022 года по настоящее время взысканы в полном объеме.

Общая сумма взысканных алиментных платежей составила 15 миллионов 843 тысячи 380 сомов. Указанные денежные средства полностью перечислены на расчетный счет взыскателя И.А.А.

Принятые меры позволили обеспечить защиту прав и законных интересов несовершеннолетнего ребенка, а также подтвердили принцип неотвратимости исполнения судебных решений.

Служба судебных исполнителей продолжает системную работу по взысканию алиментных платежей и контролю за их своевременным исполнением.
