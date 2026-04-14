16:49
USD 87.45
EUR 102.22
RUB 1.14
Происшествия

В Узгенском районе за неуплату алиментов должника осудили на год

В Узгенском районе суд приговорил мужчину к одному году лишения свободы за уклонение от выплаты алиментов. Об этом сообщили в Службе судебных исполнителей.

По ее данным, на исполнении у судебных исполнителей находилось производство о взыскании алиментов с гражданина П.М. в пользу Т.П. на содержание детей. Согласно решению, мужчина обязан был перечислять треть своего дохода.

Несмотря на неоднократные предупреждения и требования о добровольной оплате, должник не исполнил обязательства. В результате сумма задолженности достигла 279 тысяч 180 сомов.

В связи с этим материалы дела направлены в суд для рассмотрения вопроса о привлечении к уголовной ответственности.

Решением Узгенского районного суда от 8 апреля 2026-го мужчина признан виновным по части 2 статьи 178 УК КР. Ему назначено наказание в виде одного года лишения свободы.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/370280/
просмотров: 259
Версия для печати
14 апреля, вторник
16:20
Минтранс не планирует пересматривать тариф в 200 сомов на объездной Узгена Минтранс не планирует пересматривать тариф в 200 сомов...
16:17
Акбалык Жумалиева назначена заместителем председателя ЦИК
16:10
Минтранс реформирует дорожный фонд. Он может собрать около 13 миллиардов сомов
15:56
Нурлан Момбеков назначен заместителем мэра Каракола
15:49
