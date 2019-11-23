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Власть

Скандал с контрабандными схемами. Спикеру Жогорку Кенеша сказать нечего

Торага Жогорку Кенеша Дастанбека Джумабекова журналисты попросили прокомментировать громкое расследование «Азаттыка», Kloop и OCCRP. Напомним, что убитый в Стамбуле китайский бизнесмен Айеркен Саймаити перед смертью рассказал журналистам о том, как выводил из Кыргызстана миллионы долларов и кто из местных чиновников ему в этом помогал. Контрабандные схемы ведут к клану Райымбека Матраимова.

Однако глава законодательной ветви власти заявил, что пока ничего не может сказать. Он пояснил, что сможет дать комментарии о скандале с отмыванием баснословных сумм денег и коррупции на таможне только после того, как депутатская комиссия завершит свое расследование.

«Ничего сейчас не могу сказать, потому что жду решения комиссии. Это журналистское расследование, и я не могу сказать, насколько это законно или нет», — отметил спикер парламента и напомнил, что до этого правоохранительные органы проводили свое расследование.

Я могу высказать мнение только после того, как депутатская комиссия представит результаты своей работы.

Дастанбек Джумабеков

Он согласился прокомментировать включение в состав депутатской комиссии по расследованию убийства Айеркена Саймаити Искендера Матраимова.

«Были сомнения в обществе, но, как я слышал, Матраимов решил уйти из комиссии. Я не знаю, что еще можно сказать. Я, как модератор, должен озвучивать тот список депутатов, который дают фракции, без комментариев. Фракции дали мне такой список, и я вынес его на голосование. Большинство депутатов поддержали», — сказал торага ЖК.

Громкое расследование продолжают обсуждать в обществе. Кыргызстанцы требуют от президента страны и руководителей силовых структур внятных ответов. Но они до сих пор не получены. Чиновники продолжают отмалчиваться. Пресс-секретарь главы государства сделала формальное заявление, из которого непонятна позиция самого Сооронбая Жээнбекова к обнародованию скандальных фактов. А в ГТС и вовсе заявили, что контрабанды в таможне нет.

Это возмутило общественность. Депутат ЖК Ирина Карамушкина призывает коллег начать процедуру импичмента президенту страны, а гражданские активисты выходят на митинг против коррупции.

 
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