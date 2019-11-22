Контрабанды на таможне нет. ГТС прокомментировала журналистское расследование

В Таможенной службе прокомментировали 24.kg опубликованное журналистское расследование «Азаттыка», Kloop и OCCRP о выводе миллионов долларов из Кыргызстана. Напомним, что убитый в Стамбуле китайский бизнесмен Айеркен Саймаити перед смертью рассказал журналистам о том, как выводил из Кыргызстана миллионы долларов и кто из местных чиновников ему в этом помогал. Контрабандные схемы ведут к клану Райымбека Матраимова.

По словам пресс-секретаря ГТС Жаманака Мусурканова, представленные журналистами факты о контрабанде не соответствуют действительности.

Контрабанды на таможне нет и не было. Государственная таможенная служба

«Что касается Райымбека Матраимова, о котором также идет речь в расследовании, ничего не могу комментировать, поскольку этот человек уже два года не работает у нас», — сказал Жаманак Мусурканов.

Напомним, в расследовании журналистов упоминается имя экс-зампредседателя Таможенной службы Райымбека Матраимова. К серым схемам по выводу денег причастны бизнесмены из Китая и местные чиновники, в числе которых бывший таможенник.