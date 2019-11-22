17:43
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Общество

Контрабанды на таможне нет. ГТС прокомментировала журналистское расследование

В Таможенной службе прокомментировали 24.kg опубликованное журналистское расследование «Азаттыка», Kloop и OCCRP о выводе миллионов долларов из Кыргызстана. Напомним, что убитый в Стамбуле китайский бизнесмен Айеркен Саймаити перед смертью рассказал журналистам о том, как выводил из Кыргызстана миллионы долларов и кто из местных чиновников ему в этом помогал. Контрабандные схемы ведут к клану Райымбека Матраимова.

По словам пресс-секретаря ГТС Жаманака Мусурканова, представленные журналистами факты о контрабанде не соответствуют действительности.

Контрабанды на таможне нет и не было. 

Государственная таможенная служба

«Что касается Райымбека Матраимова, о котором также идет речь в расследовании, ничего не могу комментировать, поскольку этот человек уже два года не работает у нас», — сказал Жаманак Мусурканов.

Напомним, в расследовании журналистов упоминается имя экс-зампредседателя Таможенной службы Райымбека Матраимова. К серым схемам по выводу денег причастны бизнесмены из Китая и местные чиновники, в числе которых бывший таможенник.

Ссылка:
просмотров: 1128
Версия для печати
Материалы по теме
Искендер Матраимов вышел из состава комиссии по расследованию убийства Саймаити
Пресс-секретарь президента прокомментировала скандал с контрабандными схемами
Скандал с контрабандными схемами прокомментировала Ирина Карамушкина
Контрабандные схемы Матраимовых. Реакция соцсетей на расследование
Убийство Айеркена Саймаити. Главу ГСБЭП уличили в связях с китайским бизнесменом
Создана спецкомиссия для проверки деятельности экс-генконсула КР в Стамбуле
Убийство Айеркена Саймаити. Бизнесмена разыскивали МВД и ГСБЭП Кыргызстана
Убийство Айеркена Саймаити. Гражданство задержанных до сих пор неизвестно
Задержаны подозреваемые в убийстве Айеркена Саймаити. Они кыргызстанцы
Уволен генконсул КР в Стамбуле Эркин Сопоков. На его машине якобы ездил Саймаити
Популярные новости
Батукаева хотели обменять на&nbsp;Бакиева. Очная ставка Атамбаева и&nbsp;Атаханова Батукаева хотели обменять на Бакиева. Очная ставка Атамбаева и Атаханова
Штормовое предупреждение. В&nbsp;Кыргызстане ожидается резкое похолодание Штормовое предупреждение. В Кыргызстане ожидается резкое похолодание
О&nbsp;главной ошибке Атамбаева рассказал член госкомиссии по&nbsp;событиям в&nbsp;Кой-Таше О главной ошибке Атамбаева рассказал член госкомиссии по событиям в Кой-Таше
Загрязнение воздуха в&nbsp;Бишкеке. Кыргызстан стал самой критичной точкой в&nbsp;мире Загрязнение воздуха в Бишкеке. Кыргызстан стал самой критичной точкой в мире
Бизнес
Amediateka от&nbsp;MegaCom: любимые сериалы у&nbsp;вас в&nbsp;смартфоне! Amediateka от MegaCom: любимые сериалы у вас в смартфоне!
Рынок безналичных платежей: больше чем карты, больше чем платежи Рынок безналичных платежей: больше чем карты, больше чем платежи
&laquo;Чакыр Япы&raquo;: Наша главная задача&nbsp;&mdash; успешно завершить проект «Чакыр Япы»: Наша главная задача — успешно завершить проект
Время инвестиций: сотрудничество между&nbsp;КР и&nbsp;Британией обсудили в&nbsp;Лондоне Время инвестиций: сотрудничество между КР и Британией обсудили в Лондоне
22 ноября, пятница
17:09
Контрабанды на таможне нет. ГТС прокомментировала журналистское расследование Контрабанды на таможне нет. ГТС прокомментировала журна...
17:04
Скандал с контрабандными схемами. Генпрокуратура возбудила уголовное дело
17:03
Кыргызстанец в 72 года занял второе место на чемпионате мира по гиревому спорту
17:00
Скандал с контрабандными схемами. Депутат обратился к генпрокурору
16:57
Искендер Матраимов вышел из состава комиссии по расследованию убийства Саймаити