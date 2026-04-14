Общество

Положение об управлении коррупционными рисками утвердили в Кыргызстане

Положение о порядке выявления, оценки и управления коррупционными рисками в государственных и органах местного самоуправления утвердили в Кыргызстане. Постановление подписал глава кабмина.

Согласно документу, министерства и ведомства утверждают перечень случаев и ситуаций, в которых существует риск возникновения коррупции; внедряют механизмы управления коррупционными рисками и принимают меры по их минимизации или устранению.

Постановление вступает в силу после десяти дней со дня официального опубликования.

Документ принят в целях реализации государственной стратегии по противодействию коррупции в КР на 2025-2030 годы.

Напомним, наша страна в 2005-м ратифицировала Конвенцию ООН против коррупции.

«На разных этапах принимались стратегические документы по борьбе с коррупцией, нормативные правовые акты, устанавливающие правовые и организационные основы противодействия коррупции. Учреждены государственные институты, специализирующиеся на противодействии коррупции, включая превентивные меры, выявление и пресечение коррупционных преступлений. Вместе с тем неполнота и бессистемное реагирование на постоянно возникающие угрозы коррупции в различных ее проявлениях, проникающие во все сферы жизни общества, не привели к достижению ожидаемых результатов, призванных минимизировать уровень коррупции в республике», — говорится в госстратегии.
Материалы по теме
Экс-сотруднику ГКНБ по Иссык-Кульской области предъявлены обвинения в коррупции
Виновные в «кустуризации», проводимой ранее ГКНБ, понесут наказание — президент
Коррупция и захваченные земли: жители Оша пожаловались главе КР на экс-мэров
Генпрокуратура Кыргызстана запустила антикоррупционную школу
На Иссык-Куле задержана госнотариус. Брала плату за услуги выше госпошлины
Судья в Чуйской области попался на взятке: $26 тысяч за приговор
Коррупционные преступления. В 2025 году возбуждено 1 тысяча 359 уголовных дел
Задержан глава регионального управления «Унаа» — брат экс-главы ГКНБ Бишкека
Экс-депутата Кундузбека Сулайманова задержали сотрудники ГКНБ
В Ошской области раскрыли коррупционную схему с земельными участками
Популярные новости
ПИН закрепят на&nbsp;всю жизнь: в&nbsp;Кыргызстане изменили правила учета граждан ПИН закрепят на всю жизнь: в Кыргызстане изменили правила учета граждан
В&nbsp;части Бишкека 14&nbsp;апреля на&nbsp;весь день отключат холодную воду В части Бишкека 14 апреля на весь день отключат холодную воду
Экономика имени одного человека, или Памятник самому себе от&nbsp;Акылбека Жапарова Экономика имени одного человека, или Памятник самому себе от Акылбека Жапарова
От&nbsp;Нарына до&nbsp;Нью-Йорка: как Айгерим Токтосунова стала военнослужащей США От Нарына до Нью-Йорка: как Айгерим Токтосунова стала военнослужащей США
Бизнес
Тариф &laquo;МегаБезлимит&raquo;: максимум интернета и&nbsp;контента за&nbsp;330 сомов Тариф «МегаБезлимит»: максимум интернета и контента за 330 сомов
&laquo;Элкарт&raquo; расширяет оплату за&nbsp;рубежом и&nbsp;запускает акцию с&nbsp;поездкой в&nbsp;Ташкент «Элкарт» расширяет оплату за рубежом и запускает акцию с поездкой в Ташкент
BAKAI Jaz Demi 2026 собрал 7&nbsp;тысяч участников забега и&nbsp;гостей BAKAI Jaz Demi 2026 собрал 7 тысяч участников забега и гостей
О! усиливает 4G&nbsp;LTE по&nbsp;всей стране: еще больше скорости и&nbsp;покрытия О! усиливает 4G LTE по всей стране: еще больше скорости и покрытия
14 апреля, вторник
14:30
В Кыргызстане начала работу миссия Немецкого банка развития В Кыргызстане начала работу миссия Немецкого банка разв...
14:27
Садыр Жапаров запретил присваивать имена людей населенным пунктам
14:24
В ЖК одобрили введение ответственности за препятствование агитации на выборах
14:12
Тариф «МегаБезлимит»: максимум интернета и контента за 330 сомов
14:10
Президент: Депутат Жогорку Кенеша не должен заниматься вопросами на 300 сомов