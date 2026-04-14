Положение об управлении коррупционными рисками утвердили в Кыргызстане

Положение о порядке выявления, оценки и управления коррупционными рисками в государственных и органах местного самоуправления утвердили в Кыргызстане. Постановление подписал глава кабмина.

Согласно документу, министерства и ведомства утверждают перечень случаев и ситуаций, в которых существует риск возникновения коррупции; внедряют механизмы управления коррупционными рисками и принимают меры по их минимизации или устранению.

Постановление вступает в силу после десяти дней со дня официального опубликования.

Документ принят в целях реализации государственной стратегии по противодействию коррупции в КР на 2025-2030 годы.

Напомним, наша страна в 2005-м ратифицировала Конвенцию ООН против коррупции.

«На разных этапах принимались стратегические документы по борьбе с коррупцией, нормативные правовые акты, устанавливающие правовые и организационные основы противодействия коррупции. Учреждены государственные институты, специализирующиеся на противодействии коррупции, включая превентивные меры, выявление и пресечение коррупционных преступлений. Вместе с тем неполнота и бессистемное реагирование на постоянно возникающие угрозы коррупции в различных ее проявлениях, проникающие во все сферы жизни общества, не привели к достижению ожидаемых результатов, призванных минимизировать уровень коррупции в республике», — говорится в госстратегии.