«Безопасный город», распознавание лиц. Кому мешают новые технологии в Бишкеке

В Кыргызстане завершается второй год, объявленный, как и 2018-й, Годом цифровизации. За это время реализаторам президентских амбиций досталось немало критики — то там, то тут амбициозные проекты давали сбой. Критиковали традиционно стражи интересов государства — гражданские активисты и журналисты.

24.kg решило выслушать чиновников. Как им из кабинетов власти видится цифровизация страны.

Первый заместитель аппарата правительства Болот Джунусов от СМИ бегать не стал. Он согласился высказаться. Чтобы не растекаться мыслью по древу, мы решили взять один, но большой и многострадальный прежде проект — «Безопасный город».

Не просто критикуйте — подсказывайте!

Цифровизация не может вестись только силами государства. Само общество должно подталкивать кабмин в своих цифровых запросах. Требуется настойчивый общественный запрос на изменения в сторону «цифры». Информационные технологии сектора бизнеса и гражданского общества могли бы стать солидными партнерами правительства. Ведь нужно не только критиковать, но и подсказывать, предлагать решения, модели. Цифровизация выводит на общественное обозрение ворох проблем, о которых многие даже и не слышали ранее.

Например, почему одним из первых крупных проектов выбрали «Безопасный город», точнее, его компонент «Безопасные дороги»? Не столь важно то, что получаемые штрафы — это доход для государства. Главный фактор и выбор приоритета — жизни людей. Это, если хотите, ответ на общественный запрос.

Одни граждане нашей страны гибнут или становятся инвалидами, потому что другие граждане безответственно относятся к управлению автомобилем.

Легкомысленное или самонадеянное поведение за рулем, коррупция, безнаказанность порождают вседозволенность.

Конечно, видеокамеры не решат полностью проблему с аварийностью на дорогах. Однако любой успешный цифровой проект выявляет массу проблем, которые надо исправлять. Многое еще предстоит сделать для повышения качества обучения водителей. Или в сфере борьбы с коррупцией в Государственной регистрационной службе, выдающей водительские права. И при разметке дорог, своевременной медицинской помощи на трассах... Но заставить участников дорожного движения контролировать скорость на дорогах, убедить их, что нарушение не «разведешь» на месте, — это первое действие. Оно было крайне необходимым.

Ничего личного

Другой важный результат «Безопасного города» — сломлен настрой неудачника у госслужащих.

Чиновничий класс в состоянии выполнять общественно важные проекты успешно и в срок. Шутники в аппарате кабмина проект называли «Безумный город». Основания на то были. Все помнят, сколько раз заваливали проект в прошлые годы. Преимущественно из-за личных интересов. Хотя на самом деле проект не самый сложный в техническом и организационном плане. Просто личный интерес побеждал государственный. А государство не могло проявить волю. Сейчас наличие воли продемонстрировали, в том числе всем тем, кто хотел, чтобы проект не состоялся вновь.

Еще один эффект от проекта — «Безопасный город» меняет поведение людей на дорогах. Конечно, пока не массово и не так быстро, но меняет. Болот Жунусов

Изменение поведения общества — самый важный элемент в цифровой трансформации. Не надо уговаривать, не надо спорить, не надо договариваться. Есть законы, соблюдай их.

Есть беспристрастный цифровой глаз. Есть беспристрастные цифровые мозги, которые запишут твой неверный ход и автоматически выдадут тебе мгновенную карму в виде штрафа.

Большинство граждан предпочитают жить по правилам. Просто государству надо гарантировать, что правила прописаны для всех без исключения. Болот Джунусов

В итоге корректируется поведение большинства. Общественный контракт между гражданином и государством начинает прощупываться, проглядываться все острее.

У криминала появилась проблема

Это не односторонний процесс. Медленно, но неуклонно произойдет трансформация поведения и милиции. «Цифра» будет менять поведение госслужбы. Придется быть в первую очередь гражданином, а потом чиновником. Общество и чиновничество, имеющие набор взаимных претензий, будут учиться совместно работать в эпоху цифрового мира, в том числе и в вопросе защиты прав личности. «Безопасными дорогами» дело не ограничится. «Цифра» дает мощные возможности по обеспечению общественной безопасности.

«Безопасный город» — очень серьезная преграда для террористов и преступников.

Достаточно напомнить, что все резонансные преступления 2019 года, начиная от похищения мальчика в Канте и заканчивая убийством бизнесмена Хуфура Абдурахемана, раскрыли с помощью камер видеофиксации «Безопасного города».

Приглашение за стол переговоров

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Несколько искусственный информационный шум вокруг системы распознавания лиц заставляет задуматься о том, что наша маленькая республика действительно находится на перекрестке интересов различных держав. В страну пришли технологии, которые работают во многих государствах мира. Кстати, камеры, устанавливаемые китайцами, не первые в стране.

Почти 300 аппаратных комплексов первого этапа проекта «Безопасный город» технически способны распознавать лица.

Шестьдесят камер, предоставленных китайскими партнерами, поделены на три группы в зависимости от функционала. Одна из них — как раз распознавание лиц. Камеры проходят обкатку, тестируются, и пока рано считать, что в государстве началось повсеместное использование данной технологии.

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К примеру, в Москве используется около 170 тысяч таких камер, в Алматы — около 1 тысячи, в Лондоне — 420 тысяч, в Вашингтоне — 30 тысяч. Во всем мире технология работает, а у нас предлагают ее запретить.

Наши 20 камер в Бишкеке против сотен тысяч в других городах мира? Но очевидно же, что они приносят пользу. Цифровой глаз опознает в толпе разыскиваемых преступников. Их задерживают.

Системы общественной безопасности, построенные на цифровых технологиях, в том числе с функционалом распознавания лиц, — это реальный шаг к коррекции поведения криминалитета. Это фактор сдерживания преступных помыслов, поскольку у потенциальных преступников формируется убеждение, что их обязательно найдут и заставят пожалеть о содеянном во имя интересов большинства.

Безусловно, необходимо начать поиск правового баланса в вопросе защиты персональных данных и применения новых технологий.

В данном вопросе столкнулись два общественных запроса: защита прав личности и обеспечение безопасности общества, защита хороших граждан от плохих. Поиск компромисса нужен, надо начинать диалог. При этом одним из структурных вопросов должна стать тема создания уполномоченного государственного органа по защите персональных данных. В цифровом мире должен быть свой, скажем так, цифровой омбудсмен, независимый, профессиональный арбитр между интересами государства и общества.