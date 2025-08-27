17:39
В Петербурге заработали видеокамеры для распознавания людей по национальности

В Петербурге начали работать видеокамеры для распознавания людей по национальности. Камеры наблюдения опознают людей по национальным и расовым признакам, заявил заместитель главы комитета по информатизации и связи при администрации города Игорь Никонов на заседании по обсуждению городского бюджета 2026–2028 годов.

Чиновник не назвал количество таких камер, но уточнил, что «правоохранителями принимаются соответствующие решения» с использованием новинки.

«У нас есть один из видов аналитики — распознавание нескольких видов рас, национальностей, шесть видов, по которым можно выявлять концентрацию определенных национальностей в определенных местах по городу», — сказал он. Таким образом он ответил на вопрос депутатов, как система «Безопасный город» используется для мониторинга ситуации с нелегальной трудовой миграцией.

Напомним, камеры видеофиксации начали настраивать на распознавание мигрантов еще в феврале. В конце 2024 года была закуплена лицензия «на право использовать программное обеспечение распознавания этнической принадлежности лиц».

Замдиректора Института стран СНГ Александра Докучаева задавалась ранее вопросом, как санкт-петербургская техника будет отличать, например, «казахов от якутов». Саму инициативу она называл «странной».

«Это заявление — ошибка, оно только сеет напряженность и межнациональную рознь. Этически оно вызывает серьезные вопросы к компетентности людей на государственных должностях», — сказала Александра Докучаева.

По итогам 2024 года миграционный прирост в Петербурге составил 70,5 тысячи человек. Это в 7,2 раза больше по сравнению с 2023-м.

Глава Совета по правам человека при президенте России Валерий Фадеев счел постановку вопроса о распознавании «этнической идентичности» с камер «унижающей человеческое достоинство».
