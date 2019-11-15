Легализация капитала. Чтобы чиновники не боялись показать свое богатство

В Кыргызстане необходимо провести широкомасштабную легализацию капитала. Об этом на заседании фракции «Республика — Ата Журт» Жогорку Кенеша заявил депутат Таабалды Тиллаев.

По его словам, амнистия капитала поможет обеспечить открытость экономики. «Мы можем последовать по примеру Турции. Им удалось вывести из тени капитал в $20 миллиардов. Такую же работу провели в Казахстане», — сказал нардеп.

Он отметил, что после последних громких коррупционных судебных дел чиновники должны быть заинтересованы в легализации своего богатства.

Люди не должны бояться открыто показать свое имущество. Сейчас богатства многих наших миллиардеров и миллионеров после судебных разбирательств остаются у родственников. Таабалды Тиллаев

«Есть люди, которые боятся, есть те, кто прячет деньги за границей. Пусть не боятся оформлять на себя, на жен имущество, деньги в банках», — подчеркнул он.

По словам представителей Министерства экономики, законопроект по легализации капитала готов. Его в ближайшее время одним пакетом с законопроектом по деклариванию доходов внесут на рассмотрение парламента.