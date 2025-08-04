20:22
USD 87.45
EUR 101.08
RUB 1.09
Общество

МИД КР напоминает: до 10 сентября иностранцы должны легализоваться в России

В связи с приближением срока окончания легализации иностранных, в том числе граждан Кыргызской Республики, пребывающих в России, установленного до 10 сентября 2025 года, дипломатическое представительство КР в РФ продолжает работу в усиленном режиме. Об этом сообщает пресс-служба МИД.

По ее данным, сотрудники посольства ежедневно выезжают в места массового пребывания кыргызстанцев, встречаются с представителями российских госорганов, работают с кыргызской диаспорой, распространяют информационные материалы и видеоролики на официальных интернет-ресурсах и соцсетях.

С целью усиления работы по поручению руководства МИД КР в Российскую Федерацию дополнительно направлены сотрудники центрального аппарата.

Посольство КР в РФ вновь обращает внимание кыргызстанцев на необходимость заблаговременного урегулирования своего правового статуса в соответствии с миграционным законодательством Российской Федерации до 10 сентября 2025 года. Своевременное соблюдение установленных требований позволит избежать возможных негативных последствий, связанных с нарушением миграционного режима РФ.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/338499/
просмотров: 226
Версия для печати
Материалы по теме
В КР проходит кампания по легализации автомобилей с иностранными номерами
Мотосообщество требует легализации и новых правил для скутеров и мопедов
Привлекать на работы местных строителей при возведении жилья просит глава ГКНБ
Далеко от дома, но с поддержкой. Как государство помогает мигрантам
Граждане Кыргызстана в России не могут легализоваться из-за очередей в центрах
Некоторых мигрантов освободят от экзаменов — в РФ принят соответствующий закон
В школах РФ при приеме введут проверку знания русского у детей мигрантов
В школах Германии могут ввести квоты для мигрантов
В России 175 гражданам была возвращена зарплата на 15 миллионов рублей
МИД КР напоминает о втором этапе эксперимента по новому порядку въезда в Россию
Популярные новости
Должна&nbsp;ли молодежь уступать место старшим? Бишкекчане высказались Должна ли молодежь уступать место старшим? Бишкекчане высказались
На&nbsp;складах по&nbsp;всему миру скопились тысячи тонн помощи из-за ликвидации USAID На складах по всему миру скопились тысячи тонн помощи из-за ликвидации USAID
Если проблемы за&nbsp;границей. Горячие линии посольств для граждан Кыргызстана Если проблемы за границей. Горячие линии посольств для граждан Кыргызстана
На&nbsp;дне Иссык-Куля нашли загадочную ржавую конструкцию&nbsp;&mdash; экологи в&nbsp;шоке На дне Иссык-Куля нашли загадочную ржавую конструкцию — экологи в шоке
Бизнес
Планируй путешествие: AZAL и&nbsp;MBANK дают до&nbsp;15&nbsp;процентов скидки на&nbsp;билеты Планируй путешествие: AZAL и MBANK дают до 15 процентов скидки на билеты
MEGA первым обеспечил связь на&nbsp;озере Сон-Куль MEGA первым обеспечил связь на озере Сон-Куль
Отправляйте переводы и&nbsp;выигрывайте подарки с&nbsp;&laquo;Оптима Банком&raquo; и&nbsp;&laquo;Золотой короной&raquo; Отправляйте переводы и выигрывайте подарки с «Оптима Банком» и «Золотой короной»
Почему выгодно дружить с&nbsp;владельцем тарифа &laquo;Семья Премиум&raquo; Почему выгодно дружить с владельцем тарифа «Семья Премиум»
4 августа, понедельник
20:22
Единый рынок услуг, связанных с производством кино, хотят создать в ЕАЭС Единый рынок услуг, связанных с производством кино, хот...
20:03
Кыргызстанцы завоевали два серебра на чемпионате мира по пляжному самбо
19:48
Бишкекчане жалуются на вскрытую брусчатку на улице Токомбаева
19:27
Жители «Тунгуча» возмущены сносом деревьев в их микрорайоне
19:11
МИД КР напоминает: до 10 сентября иностранцы должны легализоваться в России