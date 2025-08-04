МИД КР напоминает: до 10 сентября иностранцы должны легализоваться в России

В связи с приближением срока окончания легализации иностранных, в том числе граждан Кыргызской Республики, пребывающих в России, установленного до 10 сентября 2025 года, дипломатическое представительство КР в РФ продолжает работу в усиленном режиме. Об этом сообщает пресс-служба МИД.

По ее данным, сотрудники посольства ежедневно выезжают в места массового пребывания кыргызстанцев, встречаются с представителями российских госорганов, работают с кыргызской диаспорой, распространяют информационные материалы и видеоролики на официальных интернет-ресурсах и соцсетях.

С целью усиления работы по поручению руководства МИД КР в Российскую Федерацию дополнительно направлены сотрудники центрального аппарата.

Посольство КР в РФ вновь обращает внимание кыргызстанцев на необходимость заблаговременного урегулирования своего правового статуса в соответствии с миграционным законодательством Российской Федерации до 10 сентября 2025 года. Своевременное соблюдение установленных требований позволит избежать возможных негативных последствий, связанных с нарушением миграционного режима РФ.