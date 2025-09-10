18:32
Граждане КР легализовывались в РФ не так быстро, как хотелось бы — Минтруда

«Определенная часть граждан Кыргызстана легализовалась в Российской Федерации, но не так быстро, как нам хотелось бы», — сообщила в эфире «Биринчи радио» главный специалист отдела по работе с диаспорами и соотечественниками Министерства труда, социального обеспечения и миграции Аида Абдиева.

По ее словам, по данным на сентябрь, в реестре контролируемых лиц находилось более 85 тысяч граждан КР.

«Из них более 20 тысяч — дети, пребывающие в РФ с родителями, то есть наши несовершеннолетние граждане. В начале года в реестре состояло больше 100 тысяч граждан КР, потом часть граждан легализовалась», — сказала Аида Абдиева.

Она отметила, что по линии МТСОМ проведено и до сих пор проводится много работы в этом направлении.

«У нас есть представительство в Москве. Проведено много разъяснительной работы и мероприятий по легализации граждан КР, которые находятся незаконно в России. Сотрудники дежурят круглосуточно, граждане в любое время могут позвонить и проконсультироваться в срочном порядке. Всего проведено более 21 тысячи консультаций очных и по телефону. В больших городах КР постоянно проводятся встречи с диаспоральными организациями», — добавила Аида Абдиева.

Сегодня, напомним, последний день легализации мигрантов в России. С 11 сентября такой возможности уже не будет. По данным МВД РФ, в отношении нелегальных мигрантов до их выдворения за пределы РФ будут применяться все предусмотренные законом меры по ограничению отдельных прав, в том числе на въезд в страну в будущем.

Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщала, что свыше 14,6 тысячи граждан Кыргызстана узаконили свое пребывание на территории России. Большинство из них — около 8 тысяч человек — проживают в Московском регионе.
