Установлен крайний срок легализации авто с иностранными госномерами

Владельцы авто с иностранными госномерами должны легализовать машины до 1 октября 2025 года. Об этом заявили в пресс-службе Госагентства по регистрации транспортных средств и водительского состава («Унаа»).

Напомним, с 1 апреля по Указу президента «О мерах по легализации автотранспортных средств» в Кыргызстане проводят масштабную кампанию по легализации автомобилей с иностранными госномерами.

Таким образом, легализации подлежат:

— все транспортные средства, ввезенные в КР до 31 декабря 2024 года;

— имеющие государственные регистрационные знаки иностранных государств;

— не имеющие правоустанавливающих документов и не прошедшие таможенную очистку.

Особые условия:

— легализированным автомобилям присваивают государственные номерные знаки 10-го региона;

— такие транспортные средства не подлежат отчуждению или вывозу за пределы КР;

— их использование в качестве такси запрещено.

В госагентстве заметили, что по состоянию на утро 8 августа в Кыргызстане зарегистрировали 7 тысяч 56 авто с иностранными госномерами.