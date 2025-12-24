15:09
USD 87.45
EUR 103.06
RUB 1.11
Власть

В парламенте призвали продлить легализацию автомобилей с иностранными номерами

В парламенте призвали продлить легализацию автомобилей с иностранными номерами. Об этом на заседании Жогорку Кенеша заявил депутат Марлен Маматалиев при обсуждении проекта закона «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Кыргызской Республики в сфере налогообложения, социального страхования и неналоговых доходов».

По его словам, кампания государства по легализации транспортных средств с иностранными государственными регистрационными номерами завершилась, однако осталось еще много граждан, которые не успели пройти этот процесс.

«Было бы хорошо продлить легализацию хотя бы разово, чтобы дать возможность всем желающим воспользоваться этим», — отметил Марлен Маматалиев.

Как отметил замминистра экономики Искендер Асылкулов, на сегодня нет сведений о точном количестве автотранспорта, который необходимо легализовать.

«В целом стоит отметить, что от легализации поступило в бюджет 1 миллиард 800 миллионов сомов. Если депутаты помогут в предоставлении сведений, то мы готовы рассмотреть этот вопрос», — добавил он.

Согласно поправкам в законопроект, предлагается:

— освобождение физических и юридических лиц от уплаты налогов при реализации автомототранспортных средств сроком на три года;
— освобождение физических лиц, за исключением зарегистрированных в качестве индивидуальных предпринимателей, от исполнения обязательств по уплате налогов, включая уплату сумм пеней и санкций, по доходам, полученным в период до 1 января 2026 года при реализации автомототранспортных средств;
— освобождение от уплаты налога с продаж при реализации транспортных средств, а также комплектующих к ним, произведенных и/или собранных предприятиями Кыргызской Республики;

Как отметил министр экономики Бакыт Сыдыков, эти поправки будут способствовать снижению стоимости цены на автомобили.
Ссылка: https://24.kg/vlast/355853/
просмотров: 130
Версия для печати
Материалы по теме
Депутат Жогорку Кенеша просит освободить врачей и учителей от подоходного налога
Почти 21 миллиард сомов долгов по налогам и страховым взносам взыскали в КР
Спецзона и единый кошелек ЕНС. Что изменится в налоговой сфере в 2026 году
Около 30 кыргызстанцев за месяц купили авто без первоначального взноса
Кабмин изменил правила налогообложения и импорта товаров
Более 275 миллиардов сомов налогов собрали в Кыргызстане за 11 месяцев
Кабмин обновил порядок расчета и уплаты сбора за лицензии на недропользование
В Бишкеке загорелся автомобиль, но спецтранспорт «Тазалыка» спас ситуацию
В 2026 году в школах введут шесть профильных предметов по вождению автомобилей
Второй этап реформ Налоговой службы: как система KEZET заменит инспекторов
Популярные новости
Ташиев предложил прекратить проверки бизнеса со&nbsp;стороны ГКНБ и&nbsp;силовых структур Ташиев предложил прекратить проверки бизнеса со стороны ГКНБ и силовых структур
В&nbsp;Санкт-Петербурге Садыру Жапарову вручили премию мира имени Льва Толстого В Санкт-Петербурге Садыру Жапарову вручили премию мира имени Льва Толстого
Соцфонд прогнозирует ощутимое повышение пенсий в&nbsp;2026 году Соцфонд прогнозирует ощутимое повышение пенсий в 2026 году
Владимир Зеленский отказался проводить выборы на&nbsp;утраченных территориях Владимир Зеленский отказался проводить выборы на утраченных территориях
Бизнес
&laquo;Айыл Банк&raquo; за&nbsp;11&nbsp;месяцев выдал кредиты на&nbsp;5,86 миллиарда сомов по&nbsp;госпрограммам «Айыл Банк» за 11 месяцев выдал кредиты на 5,86 миллиарда сомов по госпрограммам
Посол Европейского союза посетил &laquo;Банк Компаньон&raquo; Посол Европейского союза посетил «Банк Компаньон»
Beeline зажигает &laquo;Новогодний огонек&raquo; по&nbsp;всей стране Beeline зажигает «Новогодний огонек» по всей стране
Совет директоров ОАО &laquo;Керемет Банк&raquo; внес изменения в&nbsp;состав правления Совет директоров ОАО «Керемет Банк» внес изменения в состав правления
24 декабря, среда
15:05
В 2026 году автобусы Бишкека полностью перейдут на безналичную оплату проезда В 2026 году автобусы Бишкека полностью перейдут на безн...
15:03
Разработчики генплана: Бишкек теряет зеленые зоны и утопает в грязном воздухе
15:01
Пенсионные нормы ограничат: поправки запрещают включать их в другие законы
14:56
Мошенники рассылают смс от имени президента КР об опросах с выплатой денег
14:55
Мэрия Бишкека разъяснила позицию по инвестиционным проектам и высотной застройке