В парламенте призвали продлить легализацию автомобилей с иностранными номерами. Об этом на заседании Жогорку Кенеша заявил депутат Марлен Маматалиев при обсуждении проекта закона «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Кыргызской Республики в сфере налогообложения, социального страхования и неналоговых доходов».

По его словам, кампания государства по легализации транспортных средств с иностранными государственными регистрационными номерами завершилась, однако осталось еще много граждан, которые не успели пройти этот процесс.

«Было бы хорошо продлить легализацию хотя бы разово, чтобы дать возможность всем желающим воспользоваться этим», — отметил Марлен Маматалиев.

Как отметил замминистра экономики Искендер Асылкулов, на сегодня нет сведений о точном количестве автотранспорта, который необходимо легализовать.

«В целом стоит отметить, что от легализации поступило в бюджет 1 миллиард 800 миллионов сомов. Если депутаты помогут в предоставлении сведений, то мы готовы рассмотреть этот вопрос», — добавил он.

Согласно поправкам в законопроект, предлагается:

— освобождение физических и юридических лиц от уплаты налогов при реализации автомототранспортных средств сроком на три года;

— освобождение физических лиц, за исключением зарегистрированных в качестве индивидуальных предпринимателей, от исполнения обязательств по уплате налогов, включая уплату сумм пеней и санкций, по доходам, полученным в период до 1 января 2026 года при реализации автомототранспортных средств;

— освобождение от уплаты налога с продаж при реализации транспортных средств, а также комплектующих к ним, произведенных и/или собранных предприятиями Кыргызской Республики;

Как отметил министр экономики Бакыт Сыдыков, эти поправки будут способствовать снижению стоимости цены на автомобили.