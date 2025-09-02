Успеть легализоваться в России до 10 сентября призвал кыргызстанцев эксперт

Кыргызстанцы в России заинтересованы в легализации своего правового статуса в соответствии с миграционным законодательством РФ. Об этом в эфире «Биринчи радио» сообщил руководитель секретариата Совета по вопросам миграции и противодействия торговле людьми Улан Ногойбаев.

По его словам, многие задаются вопросом, будет ли еще одна пролонгация после 10 сентября.

«Вряд ли. Мы, как тот студент: завтра сессия, и начинаем готовиться к экзаменам в последний день. Как всегда, будут те, которые в последний момент захотят урегулировать свой статус. Думаю, наше посольство в России и консульская служба будут работать в усиленном режиме. 10 сентября — последний день, когда граждане КР могут сделать это без выезда из страны. Пожалуйста, воспользуйтесь этой возможностью, чтобы спокойно продолжать свою деятельность», — призвал Улан Ногойбаев.

Он отметил, что без легализации последуют штрафы, депортация и другие ограничения (блокировка банковских карт, запрет на смену места жительства, ограничение на трудоустройство, оформление недвижимости, ограничения для членов семей, в том числе для детей, и другое).

Ранее сообщалось, что в реестре контролируемых лиц РФ числится 91 тысяча граждан КР.