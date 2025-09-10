Сегодня последний день легализации мигрантов в России, напомнили в МВД РФ

Иностранцы, которые утратили законное основание для нахождения в России, могут беспрепятственно урегулировать сегодня свой правовой статус в стране. С 11 сентября такой возможности уже не будет, нелегалов начнут выдворять. Об этом сообщили в МВД РФ.

В правоохранительном ведомстве напомнили, что иностранцы-нарушители для урегулирования статуса могут обратиться в паспортно-визовый центр МВД по месту фактического проживания или в ближайшее подразделение по вопросам миграции его территориальных органов, в Москве — в миграционный центр «Сахарово».

Сегодня завершается срок действия указа президента России, предоставляющего иностранцам, утратившим законное основание для нахождения в стране, возможность урегулировать свой правовой статус.

С 11 сентября в отношении нелегальных мигрантов до их выдворения за пределы РФ будут применяться все предусмотренные законом меры по ограничению отдельных прав, в том числе на въезд в страну в будущем.

Завтра мигрантам-нарушителям будет запрещено регистрировать брак или оформлять развод, они не смогут устроить детей в детсады или учебные учреждения, управлять транспортным средством, получить другие услуги, которые требуются каждому человеку в повседневной жизни.