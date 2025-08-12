15:05
Общество

Около 10 тысяч кыргызстанцев легализовали свое пребывание в России

На сегодня около 10 тысяч граждан Кыргызстана легализовали свое пребывание на территории России. Об этом на пресс-конференции сообщил заведующий отделом консульского департамента МИД Алмазбек Байбосов.

По его словам, на данный момент в реестре контролируемых лиц числится 91 тысяча граждан КР, а в черном списке находятся 84 тысячи.

«На сегодня около 10 тысяч граждан Кыргызстана уже легализовали свое пребывание на территории РФ. В этот реестр человек может попасть, совершив административное правонарушение, например, не оплатив штраф. Проверить свой правовой статус можно на официальном сайте МВД России или в реестре контролируемых лиц», — пояснил Алмазбек Байбосов.

Чтобы узаконить свое пребывание, необходимо выполнить следующие шаги:

  • обратиться в территориальное подразделение МВД, чтобы выяснить причину включения в реестр контролируемых лиц;
  • предоставить трудовой или гражданско-правовой договор;
  • подать заявление на исключение из реестра;
  • пройти медицинское обследование;
  • пройти процедуру дактилоскопии (сдача отпечатков пальцев);
  • дождаться официального ответа из отдела миграции МВД по результатам проверки.

МИД рекомендует всем гражданам, планирующим поездку в РФ, заранее проверить наличие возможных ограничений на въезд.
