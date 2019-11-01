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Власть

Арабский фонд развития выделил $30 миллионов на строительство школ

Арабский фонд развития выделил $30 миллионов на строительство школ в Бишкеке и Сокулуке. Об этом сегодня на заседании фракции «Ата Мекен» заявил глава Госстроя Нурбек Абдиев. 

Лидер фракции Алмамбет Шыкмаматов поинтересовался, сколько недостроенных школ и детских садов по стране. Выяснилось, что строительство 261 социального объекта заморожено. С начала 2000-х годов 403 здания перешли в разряд долгостроя. Денег на завершение работ нет.

Чиновники отметили, что только на ремонт аварийных школ в общей сложности требуется $70 миллионов. Одно учебное заведение в среднем обойдется в $1 миллион. 
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