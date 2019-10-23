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Власть
Сюжет: Проект детальной планировки Бишкека

Проект детальной планировки. Депутаты БГК не готовы принять решение

Депутаты БГК должны рассмотреть вопрос утверждения проекта детальной планировки центральной части Бишкека. Однако выяснилось, что нет заключения профильной комиссии. Об этом сообщил на очередной сессии депутат Базарбек Абдраев.

Он попросил уточнить, речь идет об утверждении или заслушивании информации о проекте.

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«Это нужный нормативно-правовой акт, который будет решать много вопросов. Я не говорю, что его надо снять с повестки дня. Но необходимо рассмотреть законную сторону ПДП. Многие не доверяют этому документу. И если потом по нему будут в суд подавать, нас это не будет красить», — сказал Базарбек Абдраев.

Он добавил, что депутаты не изучили подробно сам проект.

«Были замечания депутатов. Однако, насколько я знаю, никто по ним не работал. Давайте сначала заслушаем в качестве информации», — предложил нардеп.

По его словам, этот документ может повлиять на судьбы горожан. «Если сейчас примем, кто потом будет нести ответственность?» — задался вопросом Базарбек Абдраев.

Его поддержал коллега Рыспай Аматов. Он отметил, что такой вопрос нужно рассматривать открыто.

«Уже семь лет прошло, на разработку потратили 30 миллионов сомов. Конечно, надо принимать решение, но не стоит торопиться. Необходимо тщательно рассмотреть», — пояснил Рыспай Аматов.

Депутаты решили только заслушать информацию о проекте детальной планировки. Решение по нему приниматься сегодня не будет.

Напомним, что обнародованный в начале марта 2018 года ПДП вызвал нарекания. Горожане опасались, что после принятия документа мэрия узаконит незаконные стройки и сможет изымать недвижимость и земельные участки «под социальные нужды».

ПДП Бишкека разрабатывают несколько лет. Он охватывает 3 тысячи 640 гектаров центральной части города, ограниченной проспектом Жибек Жолу, улицами Курманджан Датки, Ахунбаева и Баха.

Документ регламентирует красные и другие градостроительные линии, функционально-строительное зонирование, поперечные профили улиц, рек и каналов, размещение объектов культурного и коммунально-бытового обслуживания населения.
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