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Власть
Сюжет: Милицейские ЧП

В Кыргызстане с начала года произошло 4 тысячи нарушений со стороны милиционеров

За восемь месяцев 2019 года зафиксировали 4 тысячи нарушений со стороны милиционеров. Об этом заявила председатель парламентского комитета по правопорядку, борьбе с преступностью и противодействию коррупции Наталья Никитенко.

Глава МВД Кашкар Джунушалиев это признал, подчеркнув, что тоже недоволен такими данными. Он отметил, что в милиции проблем много, в том числе с дисциплиной.

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По его словам, по 31 факту против милиционеров возбудили уголовные дела. Служба внутренних расследований работает по ним. 

«Начиная с меня, министра, все равны перед законом. Все понесут ответственность, если виноваты», — заявил Кашкар Джунушалиев.

Представители МВД отметили, что по Кыргызстану с начала года возбудили 63 дела по пропавшим в следственных отделах уголовным делам. 

Министр считает, что ситуация изменится, как только в милиции появится контрактная форма службы.

Наталья Никитенко отметила, что в первую очередь нужно изменить подход к подбору кадров. 
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