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Власть

Возможный пересмотр сделки по Джерую прокомментировал пресс-секретарь премьера

«Заявления Азимбека Бекназарова о том, что премьер-министр обещал пересмотреть вопрос о доле государства в компании «Альянс Алтын», не в полной мере соответствуют действительности», — заявил 24.kg пресс-секретарь главы кабмина Адилет Султаналиев.

По его словам, Мухаммедкалый Абылгазиев действительно встречался с Азимбеком Бекназаровым и другими представителями народного курултая. Он обсуждал с ними новое соглашение по Кумтору, работу Джеруя и другие вопросы. Глава правительства рассказал о преимуществах стратегического соглашения по Кумтору, какие выгоды оно принесло стране, о проводимой кабмином политике в горнорудной промышленности.

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«Однако Азимбек Бекназаров не совсем верно интерпретировал слова премьер-министра об обязательной доле государства в горнодобывающих предприятиях. Да, такой подход активно применяется, потому что такая модель служит гарантом для инвесторов, вкладывающихся в горнодобывающую отрасль, стабилизирует отношения местного населения с инвесторами, направляет их в конструктивное русло. Такой подход глава правительства считает наиболее правильным и экономически выгодным как для инвесторов, так и для государства. По такому принципу работают предприятия на месторождениях Алтынкен, Терек-Сай, Макмал», — рассказал Адилет Султаналиев.

Что касается Джеруя, он напомнил, что по итогам состоявшегося в 2015 году открытого конкурса ОАО «Восток-геолдобыча» предложило наиболее выгодные условия. Его признали победителем. Компания выплатила по условиям конкурса $100 миллионов в бюджет Кыргызстана и зарегистрировала дочернюю фирму ОсОО «Альянс Алтын».

Позже подписали соглашение с Россией о сотрудничестве по развитию Джеруя. Его приурочили к визиту президента Владимира Путина в КР.

«С того момента компания продолжает работать в республике и своевременно выполняет все условия. Мухаммедкалый Абылгазиев заметил, что и правительство строго соблюдает все условия сотрудничества. Это чрезвычайно важно для инвестиционного климата. Другое дело, что кабмин особо тщательно контролирует выполнение в первую очередь всех экологических и технических норм на Джеруе. На предприятии планируется создание свыше тысячи рабочих мест, 90 процентов из которых предоставят кыргызстанцам. Особое место в реализации проекта занимает взаимовыгодное сотрудничество с местным населением. В этой работе правительство сохранит преемственность и будет четко следовать условиям договоренностей», — заключил Адилет Султаналиев.
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