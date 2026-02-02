Обвал на руднике «Джеруй». Несчастный случай расследует межведкомиссия

На месторождении Джеруй 27 января 2026 года на производственном участке произошло отслоение горной массы. Там проводили крепежные работы сотрудники подрядной организации ОсОО «БПК» на забое горизонта +3160.

Как сообщили 24.kg в ОсОО «Альянс Алтын», в момент инцидента на участке находились четыре работника ОсОО «БПК», являющейся генеральным подрядчиком, они занимались подземными работами.

Для установления причин произошедшего создана межведомственная комиссия по расследованию несчастного случая, состоящая из уполномоченных государственных органов.

В связи с проводимыми следственными мероприятиями в компании ограничились только этими данными. О состоянии рабочих информация не уточняется.

В Минздраве данный случай также не комментируют.

Ранее в социальных сетях появилась информация, что один из рабочих якобы погиб, а трое в тяжелом состоянии находятся в больнице. Получить официальное подтверждение информации не удалось.

Отметим, что всего на руднике работают около 15 подрядных компаний.