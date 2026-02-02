12:34
USD 87.45
EUR 104.39
RUB 1.16
Происшествия

Обвал на руднике «Джеруй». Несчастный случай расследует межведкомиссия

На месторождении Джеруй 27 января 2026 года на производственном участке произошло отслоение горной массы. Там проводили крепежные работы сотрудники подрядной организации ОсОО «БПК» на забое горизонта +3160.

Как сообщили 24.kg в ОсОО «Альянс Алтын», в момент инцидента на участке находились четыре работника ОсОО «БПК», являющейся генеральным подрядчиком, они занимались подземными работами.

Для установления причин произошедшего создана межведомственная комиссия по расследованию несчастного случая, состоящая из уполномоченных государственных органов.

В связи с проводимыми следственными мероприятиями в компании ограничились только этими данными. О состоянии рабочих информация не уточняется.

В Минздраве данный случай также не комментируют.

Ранее в социальных сетях появилась информация, что один из рабочих якобы погиб, а трое в тяжелом состоянии находятся в больнице. Получить официальное подтверждение информации не удалось. 

Отметим, что всего на руднике работают около 15 подрядных компаний.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/360176/
просмотров: 360
Версия для печати
Материалы по теме
Поручительство по кредиту на стройку малой ГЭС «Джеруй» одобрил Госфинхолдинг
Президент объяснил, почему месторождение Джеруй нельзя вернуть государству
Из-за утечки воды в туннеле в Бангкоке обрушилась дорога
Расчистка участка Арал — Казарман альтернативной дороги север — юг продолжается
Глава кабмина посетил золоторудное месторождение Джеруй
Обвал грунта на стройплощадке в Геленджике: найдены тела троих кыргызстанцев
Семь рабочих погибло при обрушении шахты в Казахстане
Новоизбранные депутаты округа Шумкар-Уя ознакомились с работой «Джеруя»
Обвал горной породы в Кара-Кульдже расчищают вторую неделю
Строительство второго этапа хвостохранилища на Джеруе проходит обследование
Популярные новости
В&nbsp;Оше задержали иностранных студентов, предъявлявших водителям фальшивые чеки В Оше задержали иностранных студентов, предъявлявших водителям фальшивые чеки
В&nbsp;Кыргызстане объявлено штормовое предупреждение: в&nbsp;горах ожидается сход лавин В Кыргызстане объявлено штормовое предупреждение: в горах ожидается сход лавин
В&nbsp;Бишкеке машина ехала со&nbsp;скоростью 120 километров в&nbsp;час. Ее&nbsp;водитель задержан В Бишкеке машина ехала со скоростью 120 километров в час. Ее водитель задержан
Инструктору пытались дать взятку во&nbsp;время сдачи экзамена по&nbsp;вождению Инструктору пытались дать взятку во время сдачи экзамена по вождению
Бизнес
&laquo;Зеленый кредит KYRSEFF&raquo; от&nbsp;KICB поможет реализовать энергоэффективные решения «Зеленый кредит KYRSEFF» от KICB поможет реализовать энергоэффективные решения
&laquo;Газпром Кыргызстан&raquo; обсудил со&nbsp;строителями нормы проектирования газопроводов «Газпром Кыргызстан» обсудил со строителями нормы проектирования газопроводов
Разъяснение по&nbsp;работе бытовых счетчиков газа Разъяснение по работе бытовых счетчиков газа
JAX, FREEMAN и&nbsp;Тамга: национальная экосистема в&nbsp;новом гимне JAX, FREEMAN и Тамга: национальная экосистема в новом гимне
2 февраля, понедельник
12:31
Более 50 тысяч деревьев намерены высадить в Бишкеке в 2026 году Более 50 тысяч деревьев намерены высадить в Бишкеке в 2...
12:23
В кабмине призывают фермеров использовать карбоминт для высокого урожая
12:20
Кабмин утвердит новые финансовые гарантии для инвесторов в особых зонах
12:15
Обвал на руднике «Джеруй». Несчастный случай расследует межведкомиссия
12:09
Депутат предложила лишать лицензий вузы, не обеспечивающие студентов общежитием