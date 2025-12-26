Президент объяснил, почему месторождение Джеруй нельзя вернуть государству

Президент Садыр Жапаров заявил, что золоторудное месторождение Джеруй невозможно вернуть в государственную собственность. Об этом он сказал 26 декабря, отвечая на предложение делегата из Бишкека на IV Народном курултае.

Глава государства отметил, что ситуация с Джеруем принципиально отличается от истории с Кумтором.

По его словам, при разработке Кумтора компания Centerra Gold не вложила собственных средств. «Они просто взяли месторождение и получили $475 миллионов под залог самого же рудника. Затем на $275 миллионов построили завод, а остальные $200 миллионов положили себе в карман. Позже, перерабатывая золото, они закрыли этот кредит. Поскольку они пошли на такую аферу, не вложив ни тыйына собственных средств, мы вернули месторождение государству», — сказал президент.

Садыр Жапаров добавил, что месторождение Джеруй перепродавалось четыре—пять раз. По его словам, государство то изымало его, то вновь продавало, в результате чего понесло убытки примерно на $500 миллионов.

«В 2014–2015 годах месторождение продали, и государству выплатили $100 миллионов. Но эти деньги, как только поступили, исчезли как вода в песке. Это уже наша вина — вина государства и тогдашних руководителей, потому что не было должного контроля», — отметил он.

Президент подчеркнул, что инвесторы, помимо этого, вложили еще около $350–400 миллионов, построили фабрику и в общей сложности инвестировали порядка $1 миллиарда.

Просто пойти и отобрать предприятие сейчас, во-первых, было бы несправедливо. Садыр Жапаров

Он также опроверг заявления о том, что Кыргызстан якобы не получает выгоды от разработки Джеруя. По словам президента, компания ежегодно перечисляет около 5 миллиардов сомов в виде налогов и обязательных платежей, а также делает отчисления в фонд развития Таласской области и бюджет айыл окмоту, на территории которого расположен рудник.

«В 2022–2023 годах в этом айыл окмоту скопилось 1,5 миллиарда сомов. Местные депутаты и глава не могли договориться, на что их потратить. В итоге мы сменили руководство и наладили строительство социальных объектов. Вот так, даже не имея официальной доли, мы извлекаем пользу для страны», — резюмировал глава государства.