Поручительство по кредиту на стройку малой ГЭС «Джеруй» одобрил Госфинхолдинг

Поручительство по кредиту на строительство малой ГЭС «Джеруй» одобрено ОАО «Государственный финансовый холдинг». Сумма кредита составляет $25 миллионов, сообщает Кыргызская фондовая биржа.

По ее данным, решение принято акционером на общем собрании.

Отмечается, что утверждена крупная сделка о предоставлении поручительства Государственного финансового холдинга по кредитным обязательствам ОсОО «Альянс Гидро» перед Российско-Кыргызским фондом развития на $25 миллионов.

Средства планируется направить на реализацию проекта по строительству малой гидроэлектростанции «Джеруй» мощностью 24 мегаватта в Таласском районе одноименной области.