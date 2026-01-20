12:49
USD 87.45
EUR 101.67
RUB 1.12
Экономика

Поручительство по кредиту на стройку малой ГЭС «Джеруй» одобрил Госфинхолдинг

Поручительство по кредиту на строительство малой ГЭС «Джеруй» одобрено ОАО «Государственный финансовый холдинг». Сумма кредита составляет $25 миллионов, сообщает Кыргызская фондовая биржа.

По ее данным, решение принято акционером на общем собрании.

Отмечается, что утверждена крупная сделка о предоставлении поручительства Государственного финансового холдинга по кредитным обязательствам ОсОО «Альянс Гидро» перед Российско-Кыргызским фондом развития на $25 миллионов.

Средства планируется направить на реализацию проекта по строительству малой гидроэлектростанции «Джеруй» мощностью 24 мегаватта в Таласском районе одноименной области.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/358470/
просмотров: 282
Версия для печати
Материалы по теме
Президент объяснил, почему месторождение Джеруй нельзя вернуть государству
Глава кабмина посетил золоторудное месторождение Джеруй
Новоизбранные депутаты округа Шумкар-Уя ознакомились с работой «Джеруя»
Строительство второго этапа хвостохранилища на Джеруе проходит обследование
«Альянс Гидро» и РКФР построят ГЭС «Джеруй» в Таласской области
Не только золото. Как «Альянс Алтын» помогает развивать Таласскую область
Разработчик Джеруя профинансировал реконструкцию лаборатории анализа почвы
Проблемы с инвесторами. Как власти Кыргызстана могут изменить ситуацию
Итоги депутатских комиссий по инвесторам в Кыргызстане заранее предсказуемы
На месторождении Джеруй отравились 15 человек. Начата проверка
Популярные новости
В&nbsp;Казахстане курс тенге может рухнуть в&nbsp;любой момент&nbsp;&mdash; Reuters В Казахстане курс тенге может рухнуть в любой момент — Reuters
Предприниматель заявил о&nbsp;закрытии в&nbsp;Кыргызстане 4-5 тысяч швейных цехов Предприниматель заявил о закрытии в Кыргызстане 4-5 тысяч швейных цехов
Цены на&nbsp;топливо в&nbsp;Кыргызстане снизились на&nbsp;1-1,5 сома Цены на топливо в Кыргызстане снизились на 1-1,5 сома
Рубль и&nbsp;доллар подорожали, юань установил новый рекорд. Курс валют на&nbsp;16&nbsp;января Рубль и доллар подорожали, юань установил новый рекорд. Курс валют на 16 января
Бизнес
ОАО &laquo;Дос-Кредобанк&raquo; объявляет об&nbsp;открытии нового VIP-центра обслуживания ОАО «Дос-Кредобанк» объявляет об открытии нового VIP-центра обслуживания
&laquo;Банк Компаньон&raquo; продолжает вручать миллионы «Банк Компаньон» продолжает вручать миллионы
Медуслуги в&nbsp;Бишкеке стали доступнее: MegaPay запустил оплату ЦСМ через ELQR Медуслуги в Бишкеке стали доступнее: MegaPay запустил оплату ЦСМ через ELQR
Сеть&nbsp;О! стала еще мощнее: масштабное обновление в&nbsp;100+ населенных пунктах Сеть О! стала еще мощнее: масштабное обновление в 100+ населенных пунктах
20 января, вторник
12:48
ОАО «Дос-Кредобанк» объявляет об открытии нового VIP-центра обслуживания ОАО «Дос-Кредобанк» объявляет об открытии нового VIP-це...
12:41
Вспышка на Солнце вызвала мощную магнитную бурю и полярное сияние по всему миру
12:34
Во Дворце спорта сохранят бассейн: мэр рассказал детали реконструкции
12:25
На длинные очереди в поликлинике Нацгоспиталя снова жалуются кыргызстанцы
12:22
«Банк Компаньон» продолжает вручать миллионы