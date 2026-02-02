18:20
Глава кабмина взял под контроль расследование трагического инцидента на Джеруе

Адылбек Касымалиев взял под личный контроль расследование трагического случая, произошедшего на золотодобывающем предприятии «Джеруй» в Таласской области. Об этом сообщили в пресс-службе кабмина.

По данным ведомства, в результате происшествия один сотрудник погиб, еще двое получили травмы различной степени тяжести. Пострадавшим оказана необходимая медицинская помощь, они находятся под наблюдением специалистов.

Сейчас соответствующие государственные органы проводят детальное расследование причин и обстоятельств инцидента. Отмечается, что будут тщательно изучены все факторы, включая соблюдение требований техники безопасности и регламентов работы.

Кабинет министров заявляет, что берет ситуацию под пристальный контроль и обеспечит принятие всех мер в рамках закона по итогам расследования.

Руководство страны выразило глубокие соболезнования родным и близким погибшего.
