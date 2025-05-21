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Власть

Глава кабмина посетил золоторудное месторождение Джеруй

Адылбек Касымалиев посетил предприятие «Альянс Алтын» на золоторудном месторождении Джеруй и ознакомился с ходом строительства ипотечных домов. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

В рамках рабочей поездки в Таласскую область председатель кабинета министров осмотрел золотоизвлекательную фабрику, где ему рассказали о производственном процессе, используемых технологиях, соблюдении экологических норм, ходе разработки, объемах добычи. Он также ознакомился со вторым этапом строительства хвостохранилища.

«С 2015 года по апрель 2025-го компания перечислила в бюджет и внебюджетные фонды 28,4 миллиарда сомов, включая 21,5 миллиарда сомов налогов от продажи золота. Прямая социальная помощь жителям региона, учреждениям и организациям с 2016 по 2025 год составила 317,8 миллиона сомов. Средства пошли на поддержку медицины, образования, спорта и реализацию инфраструктурных проектов», — говорится в сообщении.

Предприятие вышло на проектную мощность до 5 тонн золота в год. С апреля 2021-го по апрель этого года на Джеруе добыто 6,9 миллиона тонн руды, произведено 17,6 тонны слитков доре, из которых более 17,3 тонны уже реализовано. В «Альянс Алтыне» с учетом подрядных организаций работают 1,5 тысячи человек.

В ходе рабочей поездки Адылбек Касымалиев ознакомился с ходом строительства жилых домов в рамках государственной ипотечной программы. Жилой комплекс рассчитан на 310 квартир.
Ссылка: https://24.kg/vlast/329934/
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