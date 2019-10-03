Прекратить политические гонения требует Ирина Карамушкина

Депутат от фракции СДПК Ирина Карамушкина выступила с очередным заявлением. Она призвала остановить правовой беспредел, прекратить политические гонения и немедленно освободить всех арестованных по событиям в Кой-Таше 7-8 августа.

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По ее словам, власти должны услышать активную часть населения, в частности сторонников бывшего президента Алмазбека Атамбаева, а не фейков и ботов. Ирина Карамушкина не согласна с тем, что ее и других задержанных, в частности экс-руководителя аппарата главы государства Фарида Ниязова, обвиняют в захвате заложников.

«Сами напали, потом открыли уголовное дело за то, что им дали отпор. Спецподразделение «Альфа» действовало бы намного смелее, если бы было послано на обезвреживание террористов или бандитов, а не против мирных граждан. Все, кто придумал этот штурм, должны уйти в отставку и привлечены к уголовной ответственности», — сказала Ирина Карамушкина.

Она вспомнила и об арестованном здании «Медиа Форума». Посетовала, что Военная прокуратура не пускает в здание журналистов телеканала «Апрель» и партийцев СДПК, и назвала действия ВП КР беспрецедентным давлением.

Напомним, депутата подозревают в соучастии в захвате заложников 7 августа в доме бывшего президента Алмазбека Атамбаева. Решением суда ее отпустили под домашний арест.