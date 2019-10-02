Госкомиссия по Кой-Ташу. Цифры о пострадавших разнятся

Во время беспорядков в селе Кой-Таш за медицинской помощью обратилось 139 человек. Об этом на заседании госкомиссии по расследованию событий 7-8 августа сообщил министр здравоохранения Космосбек Чолпонбаев.
По его словам, всем была оказана стационарная и амбулаторная помощь.
Госкомиссия заслушала информацию о пострадавших ГКНБ и МВД.
По данным МВД, 7-8 августа пострадало 83 милиционера. Из них 11 госпитализированы, 52 лечились амбулаторно, 20 человек получили первую медпомощь на месте, 8 травмированным также оказана помощь.
Представитель ГКНБ Назира Жанакеева сообщила, что пострадало 40 сотрудников ведомства. В строю 34 человека, еще 6 получают лечение.
Член комиссии Исмаил Исаков заметил, что цифры Минздрава и силовиков значительно разнятся.
Начальник медицинской службы МВД Нурдин Метеров объяснил, что число пострадавших милиционеров составлялось в том числе и из тех, кто получил ссадины и гематомы. В учреждения Минздрава поступили всего 11 человек.
После задержания Алмазбека Атамбаева премьер-министр создал госкомиссию по изучению ситуации, сложившейся в селе Кой-Таш Аламединского района Чуйской области 7-8 августа 2019 года. В ее состав вошли вице-премьер-министр Жениш Разаков, депутаты парламента, представители правительства, общественные деятели и эксперты. Заключение они должны представить Жогорку Кенешу.