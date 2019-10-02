Госкомиссия по Кой-Ташу. Цифры о пострадавших разнятся

Во время беспорядков в селе Кой-Таш за медицинской помощью обратилось 139 человек. Об этом на заседании госкомиссии по расследованию событий 7-8 августа сообщил министр здравоохранения Космосбек Чолпонбаев.

По его словам, всем была оказана стационарная и амбулаторная помощь.

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«На месте работало около 66 врачей и фельдшеров, 16 машин скорой оказывали медпомощь и госпитализировали пострадавших. В Нацгоспиталь обратилось 20 человек, в Чуйскую областную больницу — 20, БНИЦТиО — 53 человека, в институт курортологии — 9 человек, в Сокулукскую больницу — 2, в Иссык-Атинскую территориальную больницу — 3. В Наццентр хирургии обратилось 5 человек. Два милиционера лечились в своей поликлинике. 37 сотрудников ГКНБ были переведены в ведомственный госпиталь», — сказал Космосбек Чолпонбаев.

Госкомиссия заслушала информацию о пострадавших ГКНБ и МВД.

По данным МВД, 7-8 августа пострадало 83 милиционера. Из них 11 госпитализированы, 52 лечились амбулаторно, 20 человек получили первую медпомощь на месте, 8 травмированным также оказана помощь.

Представитель ГКНБ Назира Жанакеева сообщила, что пострадало 40 сотрудников ведомства. В строю 34 человека, еще 6 получают лечение.

Член комиссии Исмаил Исаков заметил, что цифры Минздрава и силовиков значительно разнятся.

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«Сложив цифры МВД и ГКНБ, получается, что силовиков пострадало 123 человека, а гражданских всего 16. Это что за цифры? Как люди в амуниции получили такие травмы? Как это понять? Кто поверит таким цифрам? Вы что, сами себя били», — возмутился Исмаил Исаков.

Начальник медицинской службы МВД Нурдин Метеров объяснил, что число пострадавших милиционеров составлялось в том числе и из тех, кто получил ссадины и гематомы. В учреждения Минздрава поступили всего 11 человек.

После задержания Алмазбека Атамбаева премьер-министр создал госкомиссию по изучению ситуации, сложившейся в селе Кой-Таш Аламединского района Чуйской области 7-8 августа 2019 года. В ее состав вошли вице-премьер-министр Жениш Разаков, депутаты парламента, представители правительства, общественные деятели и эксперты. Заключение они должны представить Жогорку Кенешу.