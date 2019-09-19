Дональд Трамп похвастался эффективностью стены на границе с Мексикой

Президент США Дональд Трамп посетил строительство стены на границе с Мексикой в штате Калифорния и похвастался ее эффективностью. Об этом сообщило издание Hill.

На пресс-конференции Дональд Трамп заявил, что после завершения строительства поток мигрантов и наркотиков из Мексики в США сократится.

Дональд Трамп обратил внимание журналистов на материалы, используемые для строительства стены: она состоит из бетона и арматуры, что затрудняет резку или опрокидывание. Он отметил, что 20 опытных альпинистов не смогли преодолеть стену.

«Вы можете зажарить яйцо на этой стене», — добавил президент, отметив, что барьер предназначен для поглощения тепла, чтобы сдерживать альпинистов.

Фото Twitter/charliespiering. Дональд Трамп оставляет автограф на стене

После пресс-конференции Дональд Трамп подошел к стене и расписался на ней маркером.

Кроме того, Дональд Трамп опубликовал в Twitter видео, на котором он, в частности, пожимает руку военнослужащим пограничной службы и позирует вместе с ними для фотографий.