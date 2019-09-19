09:55
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Власть

Дональд Трамп похвастался эффективностью стены на границе с Мексикой

Фото Reuters. Дональд Трамп осматривает строительство стены на границе США и Мексики в Отай-Месе, Калифорния

Президент США Дональд Трамп посетил строительство стены на границе с Мексикой в штате Калифорния и похвастался ее эффективностью. Об этом сообщило издание Hill.

На пресс-конференции Дональд Трамп заявил, что после завершения строительства поток мигрантов и наркотиков из Мексики в США сократится.

Дональд Трамп обратил внимание журналистов на материалы, используемые для строительства стены: она состоит из бетона и арматуры, что затрудняет резку или опрокидывание. Он отметил, что 20 опытных альпинистов не смогли преодолеть стену.

«Вы можете зажарить яйцо на этой стене», — добавил президент, отметив, что барьер предназначен для поглощения тепла, чтобы сдерживать альпинистов.

Фото Twitter/charliespiering. Дональд Трамп оставляет автограф на стене

После пресс-конференции Дональд Трамп подошел к стене и расписался на ней маркером.

Кроме того, Дональд Трамп опубликовал в Twitter видео, на котором он, в частности, пожимает руку военнослужащим пограничной службы и позирует вместе с ними для фотографий.
Ссылка:
просмотров: 261
Версия для печати
Материалы по теме
В Сети высмеяли костюм в «Танцах со звездами» бывшего пресс-секретаря Трампа
Шар с Дональдом Трампом в образе крысы подняли в воздух в США
Дональд Трамп похвастался своей прической на митинге
Дональд Трамп намерен прекратить помощь нелояльным США странам
Дональд Трамп отменил визит в Данию из-за отказа продать Гренландию
Дональд Трамп отсудил $2,5 миллиарда на стену на границе с Мексикой
Дональд Трамп назвал Луну частью Марса
Рейтинг Дональда Трампа побил антирекорд этого года
Дональд Трамп с начала года собрал более $30 миллионов на свое переизбрание
«Тим Эппл»: Дональд Трамп забыл фамилию главы компании Apple
Популярные новости
Конфликты на&nbsp;границе. Как рапортовали президенты и&nbsp;что происходит на&nbsp;самом деле Конфликты на границе. Как рапортовали президенты и что происходит на самом деле
Проходит встреча премьер-министров Кыргызстана и&nbsp;Таджикистана Проходит встреча премьер-министров Кыргызстана и Таджикистана
Конфликт на&nbsp;границе. Сооронбай Жээнбеков провел рабочее совещание Конфликт на границе. Сооронбай Жээнбеков провел рабочее совещание
Конфликт на&nbsp;границе. МИД Таджикистана вручил ноту протеста Кыргызстану Конфликт на границе. МИД Таджикистана вручил ноту протеста Кыргызстану
Бизнес
Подключись к&nbsp;новым тарифам&nbsp;О! и&nbsp;получи O! Safe Kids и&nbsp;карту &laquo;Элкарт&raquo; бесплатно Подключись к новым тарифам О! и получи O! Safe Kids и карту «Элкарт» бесплатно
Золото выросло в&nbsp;цене. &laquo;Бакай Банк&raquo; предлагает инвестировать в&nbsp;драгметаллы Золото выросло в цене. «Бакай Банк» предлагает инвестировать в драгметаллы
Новые &laquo;Галактики&raquo; теперь в&nbsp;O!Store Новые «Галактики» теперь в O!Store
Оплачивайте коммунальные услуги в&nbsp;MegaPay, и&nbsp;на&nbsp;это есть пять причин Оплачивайте коммунальные услуги в MegaPay, и на это есть пять причин