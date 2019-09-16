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Власть

В Национальном центре онкологии используют несертифицированные лекарства

В детском отделении Национального центра онкологии и гематологии проводятся эксперименты по применению лекарственных препаратов. Это выяснилось на заседании комитета по социальным вопросам.

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Депутат Альфия Самигуллина спросила, на каком основании в отделении маленьким пациентам дают препараты, находящиеся в экспериментальной стадии. Оказалось, что с согласия родителей, кроме того, эти лекарства прошли все четыре фазы внедрения. Они находятся в очереди на сертификацию.

Парламентарий напомнила, что речь о детях, больных раком.

Нардепы попросили Минздрав взять на особый контроль этот вопрос. В частности, внедрение медикаментов, не прошедших все этапы исследования и без соответствующих документов.
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