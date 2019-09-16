Евгения Строкова пообещала быть вечным депутатом. Из-за Наццентра онкологии

Депутат парламента Евгения Строкова выступила с критикой в адрес профильных ведомств на заседании комитета по социальным вопросам.

По ее словам, в апреле депутатская группа представила справку по Национальному центру онкологии и гематологии. Рекомендации в Министерство здравоохранения, Министерство финансов и Генпрокуратуры были направлены в мае, однако результатов нет. «Сегодня, к примеру, не пришел министр Космосбек Чолпонбаев. Почему?» — спросила Евгения Строкова.

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Замглавы Минздрава Мадемин Каратаев сообщил, что министр в Туркменистане. Строкова обратились к представителям Минфина, которому поручалось усилить контроль над расходованием средств на приобретение препаратов у Фонда высоких технологий.

Нардеп также не поняла, почему Генпрокуратура не начала следствие, и спросила, на каком основании заведующая отделением детской онкологии и гематологии Гульмира Джунушалиева, не имея соответствующей квалификации, будучи реаниматологом, оказалась на этой должности. Мадемин Каратаев поспешил заверить, что Джунушалиева больше отделением не заведует, но врачом остается. Сейчас она в отпуске.

«Вы так говорите, как будто она в декретном отпуске, — возмутилась Евгения Строкова. — Сейчас у нее все хотят лечиться, но она, к сожалению, уже не хочет быть завотделением. А Гульнара Джунушалиева не соответствует квалификационным требованиям, она не педиатр, не онколог и не гематолог, а взрослый реаниматолог. Тем более что в свое время была уволена из одного из столичных роддомов с нареканиями».

Меня возмущает, что Байзакову — профессора, доктора наук — обливали грязью только потому, что она сказала правду по Батукаеву. Евгения Строкова

Парламентарий возмущена, что Минздрав рекомендаций рабочей группы не выполнил. В детском отделении, по ее словам, «улучшили микроклимат в коллективе, отправив в отпуск Чинару Мадемилову и Гульнару Джунушалиеву». Но Евгения Строкова считает, что этого недостаточно. Она пообещала, что будет вечным депутатом, пока в центре онкологии не наведут порядок.