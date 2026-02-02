Главу Национального центра онкологии и гематологии раскритиковали в Минздраве

Главу Национального центра онкологии и гематологии Нурбека Букуева раскритиковали на коллегии по итогам 2025 года в Минздраве.

«Человек равнодушен к системе, он не желает ничего менять», — сказал руководитель ведомства Каныбек Досмамбетов.

По его данным, в Кыргызстане остаются высокими показатели смертности из-за онкологических заболеваний.

Глава МЗ КР охарактеризовал ситуацию как крайне тревожную и считает, что это происходит из-за отсутствия развития онкослужбы и нежелания ее руководителей что-либо менять. «Поэтому у нас такая высокая смертность. Поэтому пациенты вынуждены лечиться за границей», — отметил он.

Каныбек Досмамбетов также подчеркнул, что приглашал Нурбека Букуева и интересовался проблемами.

«Утверждает, что проблем нет. Получается, он доволен собой или не видит, не хочет видеть эти проблемы и тем более решать их. Это говорит о том, что человек равнодушен к системе, не болеет за нее», — резюмировал чиновник.