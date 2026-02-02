09:35
USD 87.45
EUR 104.39
RUB 1.16
Общество

Главу Национального центра онкологии и гематологии раскритиковали в Минздраве

Главу Национального центра онкологии и гематологии Нурбека Букуева раскритиковали на коллегии по итогам 2025 года в Минздраве.

«Человек равнодушен к системе, он не желает ничего менять», — сказал руководитель ведомства Каныбек Досмамбетов.

По его данным, в Кыргызстане остаются высокими показатели смертности из-за онкологических заболеваний.

Глава МЗ КР охарактеризовал ситуацию как крайне тревожную и считает, что это происходит из-за отсутствия развития онкослужбы и нежелания ее руководителей что-либо менять. «Поэтому у нас такая высокая смертность. Поэтому пациенты вынуждены лечиться за границей», — отметил он.

Каныбек Досмамбетов также подчеркнул, что приглашал Нурбека Букуева и интересовался проблемами.

«Утверждает, что проблем нет. Получается, он доволен собой или не видит, не хочет видеть эти проблемы и тем более решать их. Это говорит о том, что человек равнодушен к системе, не болеет за нее», — резюмировал чиновник.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/360106/
просмотров: 319
Версия для печати
Материалы по теме
Ранняя диагностика онкозаболеваний в КР затруднительна — институт омбудсмена
Для полноценной работы онкослужбы в КР требуется 4,5 миллиарда сомов
Тепло Нового года подарили пациентам Центра охраны материнства и детства
Для временного размещения родителей онкобольных детей хотят построить пансион
Пролежал на складе семь месяцев. Онкопрепарат поступит в больницы Кыргызстана
Онколог призывает бизнес обеспечивать прохождение флюорографии работниками
Детям с онкологией нужны лекарства: главу ГКНБ Камчыбека Ташиева просят помочь
В Бишкеке прошла акция посадки деревьев как символ победы над раком
Рак молочной железы — не приговор. Истории женщин, победивших недуг
В Бишкеке прошел благотворительный концерт «Свет надежды»
Популярные новости
Ушла из&nbsp;жизни ученый Национальной академии наук Евгения Лущихина Ушла из жизни ученый Национальной академии наук Евгения Лущихина
Пенсионер из&nbsp;Тонского района собрал собственный самолет Пенсионер из Тонского района собрал собственный самолет
Нагрузка растет. Минздрав Кыргызстана о&nbsp;фотографии рожениц в&nbsp;коридорах роддома Нагрузка растет. Минздрав Кыргызстана о фотографии рожениц в коридорах роддома
В&nbsp;Бишкеке в&nbsp;начале недели будет солнечно. Прогноз погоды на&nbsp;2-4 февраля В Бишкеке в начале недели будет солнечно. Прогноз погоды на 2-4 февраля
Бизнес
&laquo;Зеленый кредит KYRSEFF&raquo; от&nbsp;KICB поможет реализовать энергоэффективные решения «Зеленый кредит KYRSEFF» от KICB поможет реализовать энергоэффективные решения
&laquo;Газпром Кыргызстан&raquo; обсудил со&nbsp;строителями нормы проектирования газопроводов «Газпром Кыргызстан» обсудил со строителями нормы проектирования газопроводов
Разъяснение по&nbsp;работе бытовых счетчиков газа Разъяснение по работе бытовых счетчиков газа
JAX, FREEMAN и&nbsp;Тамга: национальная экосистема в&nbsp;новом гимне JAX, FREEMAN и Тамга: национальная экосистема в новом гимне
2 февраля, понедельник
09:35
Зимние Олимпийские игры — 2026: Кыргызстан будут представлять два спортсмена Зимние Олимпийские игры — 2026: Кыргызстан будут предст...
09:23
Рубль заметно подорожал, евро дешевеет. Курс валют на 2 февраля
09:17
Тарифную льготу на импорт сырья для производства сахара предоставили Кыргызстану
09:05
Авторы фильма «Бейиш 2: Апама кат» начали борьбу с пиратами в соцсетях
09:05
«Зеленый кредит KYRSEFF» от KICB поможет реализовать энергоэффективные решения
1 февраля, воскресенье
21:56
В Бишкеке за безбилетный проезд в автобусах оштрафовали 369 человек