В Кыргызстане улучшилась диагностика детского рака. Чек-лист настороженности

В Кыргызстане улучшилась диагностика детского рака. Об этом со ссылкой на заведующего отделением детской онкологии Национального центра охраны материнства и детства (НЦОМиД) Султана Стамбекова сообщил общественный фонд «Солнце надежды».

По словам доктора, детский рак — это константа.

На него не влияют вредные привычки или экология, как у взрослых. Это результат генетических мутаций.

«Раньше дети в регионах могли просто «не доехать» до диагноза, погибая от осложнений, которые списывали на другие болезни. Если раньше мы выявляли 8 случаев на 100 тысяч детей, то сейчас — 10-11. Мы приближаемся к мировым стандартам (14-18 случаев), и это значит, что мы стали чаще находить болезнь и давать детям шанс на лечение», — пояснил Султан Стамбеков.

Отмечается, что Кыргызстан активно включился в глобальную инициативу Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), цель которой — повысить выживаемость детей с онкологией к 2030 году.

Прогресс уже заметен: финансирование детской онкослужбы за последние годы выросло в 10 раз — с 20 миллионов до 200 миллионов сомов. Это позволило внедрить инновационные препараты, которые радикально снижают риск рецидивов.

Несмотря на успехи в детском секторе, взрослая онкология сталкивается с суровыми вызовами. Анастасия Гаджиева, представительница Союза пациентских сообществ, отмечает, что в стране всего два онкоцентра — в Бишкеке и Оше.

«Огромные очереди и запущенные стадии из-за позднего обращения — главная проблема. Государство выделяет больше средств, но остаются трудности с закупкой и доставкой: если лекарства задерживаются, болезнь прогрессирует, и семьям приходится брать расходы на себя. Кроме того, многие критически важные анализы — МРТ, проточная цитометрия — до сих пор платные», — делится Анастасия Гаджиева.

Инструкция для тех, кто столкнулся с диагнозом

Анастасия Гаджиева, опираясь на свой опыт, сформировала «золотые правила» для родителей и пациентов:

Не терять время на «чудо-травы». Уход в народное лечение (кобылье молоко, БАД) — самая опасная ошибка. Рак не ждет, пока родители закончат эксперименты.

Получить второе мнение. Если есть сомнения, перепроверьте анализы у другого специалиста. Важно знать точный подтип болезни, так как от этого зависит схема лечения.

Не закрываться. Ребенку и взрослому нужны радость и поддержка друзей. Жизнь не должна останавливаться на время лечения.

Искать выход. Если в стране лечение заходит в тупик (например, нужна пересадка костного мозга), нужно искать варианты за рубежом.

На что обратить внимание? (Чек-лист настороженности)

Фонд «Солнце надежды» напоминает, что на ранних стадиях рак «молчит». Повод немедленно обратиться к врачу, если у ребенка наблюдаются:

  • длительная температура (более двух недель) без признаков простуды;
  • постоянная бледность, слабость, потеря аппетита;
  • беспричинные синяки, кровотечения, боли в костях;
  • безболезненные шишки и уплотнения на теле.

Всемирный день борьбы против рака отмечается 4 февраля. 
