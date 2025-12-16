21:32
USD 87.45
EUR 102.79
RUB 1.10
Общество

Для временного размещения родителей онкобольных детей хотят построить пансион

И.о. министра здравоохранения Кыргызстана Каныбек Досмамбетов внепланово посетил отделение детской онкологии Национального центра охраны материнства и детства.

По данным пресс-центра Минздрава, глава ведомства ознакомился с организацией лечебного процесса, состоянием инфраструктуры, системой лекарственного обеспечения и работой вспомогательных служб, поговорил с родителями пациентов, детально обсудив наиболее острые и системные проблемы.

Родители подняли вопросы, связанные с лекарственным обеспечением, качеством и доступностью отдельных препаратов, условиями и своевременностью поставок, что имеет критическое значение при лечении онкологических и онкогематологических заболеваний у детей.

Особое внимание обратили на работу лабораторной службы, в том числе на случаи, когда родители вынуждены обращаться в частные лаборатории для проведения отдельных анализов, включая определение уровня С-реактивного белка и других показателей, необходимых для контроля состояния детей в процессе лечения.

Отдельно обсуждался вопрос обеспечения компонентами крови, их логистики и своевременной доставки. В этой связи и.о. министра поручил выделить специализированную автомашину для обеспечения бесперебойной транспортировки компонентов крови и иных медицинских нужд, связанных с лечением детей в отделении.

Читайте по теме
Детская онкология. Можно ли предупредить рак

В ходе визита также затронута тема закупки лекарств. Каныбек Досмамбетов выразил принципиальную позицию о недопустимости сбоев, непрозрачности и неэффективных механизмов в системе закупок, особенно в отношении жизненно важных препаратов для детей. Отмечено, что сложившаяся ситуация требует системной оценки и управленческих решений.

Отдельное внимание уделили вопросам междисциплинарного взаимодействия врачей, организации консилиумов, условиям пребывания детей и сопровождающих родителей. Глава ведомства подчеркнул, что детская онкология требует особого, комплексного подхода, где медицинские, организационные и социальные аспекты должны рассматриваться в совокупности.

По итогам визита даны конкретные поручения руководству НЦОМиД и профильным структурным подразделениям Минздрава, направленные на улучшение работы лабораторной службы, обеспечение доступности необходимых анализов, совершенствование логистики компонентов крови, усиление контроля качества лекарственных средств и оптимизацию закупочных процессов.

Отдельно поручено решить вопросы питания родителей детей, создать необходимые бытовые условия для их пребывания, дополнительно закупить детские столы и в кратчайшие сроки организовать в данном корпусе аптечный пункт.

Кроме того, и.о. министра сообщил, что по поручению президента прорабатывается вопрос строительства специализированного пансиона для временного размещения родителей онкобольных детей из регионов, проходящих длительное лечение в НЦОМиД.

Реализация проекта позволит создать достойные условия проживания для семей, снизить социальную и финансовую нагрузку и повысить доступность высокоспециализированной медицинской помощи.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/354836/
просмотров: 323
Версия для печати
Материалы по теме
Заболеваемость ОРВИ и гриппом в Кыргызстане снизилась на 11,7 процента
Покушение на суверенитет. В базу Украины «Миротворец» попали дети из Кыргызстана
Против переноса школы для незрячих детей из Бишкека за город создана петиция
Защита или изоляция? Почему запрет соцсетей для детей может дать обратный эффект
Пролежал на складе семь месяцев. Онкопрепарат поступит в больницы Кыргызстана
Спецшколу для незрячих детей перенесут в Чон-Арык? Ответ Минпросвещения
Гонконгский и свиной грипп. Какие вирусы циркулируют в Кыргызстане
Охват дошкольным образованием в Кыргызстане составил 50 процентов
В 2024 году от кори умерли 95 тысяч человек, преимущественно дети — ВОЗ
Школы России будут сообщать в МВД о зачислении детей-мигрантов
Популярные новости
В&nbsp;Бишкеке ночью ожидаются снег и&nbsp;заморозки. Прогноз погоды на&nbsp;15-17 декабря В Бишкеке ночью ожидаются снег и заморозки. Прогноз погоды на 15-17 декабря
Тест: насколько хорошо вы&nbsp;знаете творчество Чингиза Айтматова Тест: насколько хорошо вы знаете творчество Чингиза Айтматова
Нужны&nbsp;ли в&nbsp;Кыргызстане 11&nbsp;выходных дней в&nbsp;январе 2026&nbsp;года? Опрос Нужны ли в Кыргызстане 11 выходных дней в январе 2026 года? Опрос
В&nbsp;Кыргызстане отменили концерт российского певца Валерия Меладзе В Кыргызстане отменили концерт российского певца Валерия Меладзе
Бизнес
Новый миллионер недели: &laquo;Оптима Банк&raquo; наградил победителя акции &laquo;20&nbsp;миллионеров&raquo; Новый миллионер недели: «Оптима Банк» наградил победителя акции «20 миллионеров»
BAKAI поддержал фильм о&nbsp;героях спорта &laquo;Кыргызстан&nbsp;&mdash; родина чемпионов&raquo; BAKAI поддержал фильм о героях спорта «Кыргызстан — родина чемпионов»
MEGA делает шаг к&nbsp;суперприложению: MegaPay объединяет функции Mega24 MEGA делает шаг к суперприложению: MegaPay объединяет функции Mega24
Мобильный оператор&nbsp;О! завоевал международную премию WOW! HR&nbsp;2025 Мобильный оператор О! завоевал международную премию WOW! HR 2025
16 декабря, вторник
21:23
Альпинист Эдуард Кубатов встретился с курсантами Академии ГКНБ Альпинист Эдуард Кубатов встретился с курсантами Академ...
21:00
Прогноз погоды в Кыргызстане на 17 декабря: дождь, переходящий в снег
20:42
В Нарыне появились точки с бесплатным Wi-Fi
20:25
Узбекистан начал поставлять электроэнергию в Таджикистан
20:06
Для временного размещения родителей онкобольных детей хотят построить пансион