Для временного размещения родителей онкобольных детей хотят построить пансион

И.о. министра здравоохранения Кыргызстана Каныбек Досмамбетов внепланово посетил отделение детской онкологии Национального центра охраны материнства и детства.
По данным пресс-центра Минздрава, глава ведомства ознакомился с организацией лечебного процесса, состоянием инфраструктуры, системой лекарственного обеспечения и работой вспомогательных служб, поговорил с родителями пациентов, детально обсудив наиболее острые и системные проблемы.
Особое внимание обратили на работу лабораторной службы, в том числе на случаи, когда родители вынуждены обращаться в частные лаборатории для проведения отдельных анализов, включая определение уровня С-реактивного белка и других показателей, необходимых для контроля состояния детей в процессе лечения.
Отдельно обсуждался вопрос обеспечения компонентами крови, их логистики и своевременной доставки. В этой связи и.о. министра поручил выделить специализированную автомашину для обеспечения бесперебойной транспортировки компонентов крови и иных медицинских нужд, связанных с лечением детей в отделении.
В ходе визита также затронута тема закупки лекарств. Каныбек Досмамбетов выразил принципиальную позицию о недопустимости сбоев, непрозрачности и неэффективных механизмов в системе закупок, особенно в отношении жизненно важных препаратов для детей. Отмечено, что сложившаяся ситуация требует системной оценки и управленческих решений.
Отдельное внимание уделили вопросам междисциплинарного взаимодействия врачей, организации консилиумов, условиям пребывания детей и сопровождающих родителей. Глава ведомства подчеркнул, что детская онкология требует особого, комплексного подхода, где медицинские, организационные и социальные аспекты должны рассматриваться в совокупности.
По итогам визита даны конкретные поручения руководству НЦОМиД и профильным структурным подразделениям Минздрава, направленные на улучшение работы лабораторной службы, обеспечение доступности необходимых анализов, совершенствование логистики компонентов крови, усиление контроля качества лекарственных средств и оптимизацию закупочных процессов.
Отдельно поручено решить вопросы питания родителей детей, создать необходимые бытовые условия для их пребывания, дополнительно закупить детские столы и в кратчайшие сроки организовать в данном корпусе аптечный пункт.
Кроме того, и.о. министра сообщил, что по поручению президента прорабатывается вопрос строительства специализированного пансиона для временного размещения родителей онкобольных детей из регионов, проходящих длительное лечение в НЦОМиД.
Реализация проекта позволит создать достойные условия проживания для семей, снизить социальную и финансовую нагрузку и повысить доступность высокоспециализированной медицинской помощи.