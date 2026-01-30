Сотрудники Института омбудсмена Кыргызстана провели в 2025 году мониторинг в Национальном центре онкологии и гематологии (НЦОГ) и детском отделении онкологии и онкогематологии Национального центра охраны материнства и детства.

Представители акыйкатчи выявили ряд систематических проблем и нарушений прав пациентов, указывающих на низкое качество онкологической помощи.

В больнице не хватает линейных ускорителей, современной, качественной диагностической аппаратуры, медицинских кадров, жизненно важных лекарств и мест в стационаре.

Такая ситуация приводит не только к ухудшению состояния здоровья пациентов и росту смертности от онкологических заболеваний, но и к серьезным социально-экономическим трудностям в их семьях, поскольку граждане вынуждены обращаться в частные медицинские учреждения.

В НЦОГ периодически образуются очереди на получение лучевой терапии, онкобольные ждут лечения от одной до двух недель.

Медики отмечают, что задержки в оказании медицинской помощи могут привести к прогрессированию заболевания и поставить под угрозу жизнь пациентов.

Во время мониторинга, проведенного в августе 2025 года, 34 человека ожидали начала лучевой терапии, но из трех аппаратов для лечения, два линейных ускорителя (Elekta Synergy и Elekta Synergy Platform) вышли из строя . Лечение проводили только с использованием устаревшего аппарата «Бабатрон».

Линейные ускорители есть только в НЦОГ. В связи с этим пациенты со всех областей вынуждены приезжать в Бишкек для получения лучевой терапии.

Даже при работе трех аппаратов обеспечить своевременное лечение всех нуждающихся пациентов крайне затруднительно.

По данным НЦОГ, за последние пять лет лучевую терапию смогли получить лишь около 25,6 процента пациентов с впервые выявленным онкологическим заболеванием.

Согласно международным стандартам, на каждые 300 тысяч населения должен приходиться один линейный ускоритель, а для 7 миллионов человек необходимо не менее 20 аппаратов.

Ситуацию в онкологии ухудшает еще и дефицит специальных фиксирующих средств, применяемых при лечении на линейных ускорителях для точного положения пациента, повышения эффективности воздействия на опухоль и обеспечения безопасности проводимого лечения.

В момент мониторинга в отделении лучевой терапии не было термопластических масок. Другие имеющиеся необходимые средства изношены и деформированы.

Правозащитники особо подчеркнули, что в отделении лучевой терапии нет возможности проведения полноценных процедур для детей, так как детских термомасок вовсе не было.

По итогам мониторинга стало очевидно, что говорить о ранней диагностике онкологических заболеваний в стране затруднительно ввиду устаревшего оборудования и ограниченных технических возможностей.

В центре работал один УЗИ-аппарат, один технически устаревший маммограф (с 2014 года). Не хватало ангиографов, современных эндоскопических и лапароскопических систем.

Омбудсмен Джамиля Джаманбаева призвала государственные органы обеспечить реализацию конституционного права граждан на охрану здоровья и получение качественной, своевременной медицинской помощи.